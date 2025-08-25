Pentagon už měsíce blokuje Ukrajincům použití amerických střel dlouhého doletu proti cílům na ruském území. Napsal to list The Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na nejmenované americké představitele. Ministerstvo obrany ve Washingtonu podle něj neschválilo Kyjevu takové útoky, zatímco se Bílý dům snaží přimět Moskvu k zahájení mírových rozhovorů. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na dotaz novinářů řekl, že jeho země nyní používá k útokům na Rusko pouze zbraně domácí výroby.
Předchozí americký prezident Joe Biden povolil Ukrajině používat americké střely ATACMS proti cílům na ruském území v loňském roce. Od letošního jara však ukrajinská armáda podle WSJ tyto střely na ruské území odpalovat nemohla. Přinejmenším v jednom případě chtěla použít střely ATACMS s doletem téměř 300 kilometrů proti cíli na ruském území, ale byla odmítnuta, cituje list činitele. Konečné slovo v tom, zda Ukrajina může použít střely ATACMS k útoku na Rusko, má podle deníku ministr obrany Pete Hegseth.
Čeští vojáci na Ukrajinu? Jak mají fungovat bezpečnostní záruky pro Kyjev, proč jsou v zájmu míru nutné a co na to Rusko
Pentagon tyto informace zatím nekomentoval.
„Používáme zbraně dlouhého doletu domácí výroby. V poslední době jsme o takových záležitostech se Spojenými státy nejednali. Dříve tomu tak bylo… Bylo to dávno,“ uvedl v Kyjevě Zelenskyj podle serveru Ukrajinska pravda na tiskové konferenci s kanadským premiérem Markem Carneym.
Raketa Flamingo dlouhého doletu
Ukrajina, která se už přes tři roky brání rozsáhlé ruské vojenské agresi, vyvíjí vlastní zbraně dlouhého doletu, například drony, které používá k úderům na ruské území. Zelenskyj před několika dny oznámil, že jeho země testuje svou novou střelu s plochou dráhou letu nazvanou Flamingo, která by mohla mít dolet až 3000 kilometrů.
Bidenova administrativa poskytla Ukrajině od roku 2023 stovky střel ATACMS, píše WSJ. Původně na ně Washington uvalil omezení týkající se útoků na ruské území, ale ta podle něj zrušil loni poté, co se do bojů proti Ukrajině zapojili na ruské straně severokorejští vojáci. Poslední střely ATACMS, které Bidenova administrativa pro Kyjev uvolnila, dorazily na Ukrajinu podle amerických představitelů na jaře a Ukrajina jich má jen malou zásobu, napsal deník.
Současný prezident Donald Trump se vrátil do Bílého domu letos v lednu. Už předtím dával najevo, že nesouhlasí s povolením, aby Ukrajinci útočili na cíle uvnitř Ruska s nasazením amerických zbraní, jako jsou střely ATACMS.
„Je velmi těžké, ne-li nemožné, vyhrát válku bez útoků na zemi útočníka. Je to jako skvělý sportovní tým, který má fantastickou obranu, ale nesmí hrát ofenzivně. Nemá šanci na vítězství,“ napsal přitom tento týden Trump na sociální síti, přičemž některá média jeho slova vyložila jako možný návrh, aby Ukrajinci přešli do ofenzivy v době, kdy se Rusko vzpírá jeho mírovému úsilí. Američtí představitelé ale uvedli, že Trumpovo prohlášení nesignalizuje změnu politiky, napsal WSJ.
Raketa Flamingo dlouhého doletu
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist