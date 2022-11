Ukrajinské ministerstvo energetiky v sobotu požádalo občany, aby snížili spotřebu elektrické energie o 25 procent. Mají si zajistit teplé oblečení, termosky a zásobit se vodou a potravinami. Premiér Denys Šmyhal v pátek oznámil, že kvůli ruským útokům na ukrajinskou infrastrukturu je vyřazena z provozu už téměř polovina energetického systému země.

Podle šéfa největšího soukromého dodavatele energií v zemi Maxima Timčenka by Ukrajinci měli vedle úspor na spotřebě zvážit i dočasný odchod ze země.

Moskva v posledních týdnech cílí na ukrajinskou energetickou síť, zatím nejrozsáhlejší útok podle Kyjeva provedla tento týden v úterý.

„Jsme vděční občanům, kteří už v průměru spotřebu energie omezili o deset procent. Abychom ale síť mohli odpojit a obnovit dodávky co nejrychleji, žádáme je o omezení spotřeby o 25 procent a o to, aby nepoužívali elektrické přístroje, které nejsou nezbytné,“ citovala v sobotu agentura Unian náměstka ministra energetiky Farida Safarova.

V přesnějších pokynech pak radí nesvítit v místnostech, kde nikdo není, raději nepoužívat mikrovlnné trouby a místo nich vařit a ohřívat na sporácích. Nezapínat také naráz pračky se žehličkami a snížit teplotu v bojlerech na 50 stupňů.

Situace se podle Safarova může ještě zhoršit a Ukrajinci se na to mají připravit. Podle něj je třeba počítat nejen s náhlými výpadky proudu, ale také s plánovanými odstávkami. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v projevu v noci na pátek uvedl, že kvůli ruským útokům je bez elektřiny zhruba deset milionů Ukrajinců, tedy přibližně čtvrtina populace.

Šéf společnosti DTEK, která je největším soukromým dodavatelem elektřiny v zemi, Maxim Timčenko řekl BBC, že by Ukrajinci měli zvážit také dočasný odchod ze země. „Pokud mají jiné místo, kam odejít na příští tři nebo čtyři měsíce, tak to by systému velmi pomohlo,“ řekl britské stanici. Odchod ze země nebo snížení spotřeby by podle něj Ukrajině pomohlo ve válce proti Rusku. „Při nižší spotřebě budou mít nemocnice s raněnými vojáky dodávky proudu zaručené,“ poznamenal. Dodavatelé se snaží s pomocí vlády i mezinárodních partnerů zajistit součástky potřebné k opravám sítě, jejichž zásoby se tenčí.

Šéf ukrajinské prezidentské kanceláře Andrij Jermak v sobotu zopakoval, že mír na Ukrajině je možný jedině tehdy, až budou obnoveny hranice z roku 1991. „Mír bude, až zničíme ruskou armádu na Ukrajině a dosáhneme hranic z roku 1991,“ napsal Jermak na sociálních sítích.

List Ukrajinska pravda napsal tento týden s odvoláním na kremelského mluvčího Dmitrije Peskova, že Rusko chce útoky na ukrajinskou infrastrukturu Kyjev přinutit k jednáním. Peskov řekl, že raketové údery na Ukrajině jsou zaměřeny na takovou infrastrukturu, která „přímo či nepřímo souvisí s vojenským potenciálem“. Nedostatek elektřiny a tepla v mnoha ukrajinských oblastech je podle něj důsledkem toho, že kyjevské úřady odmítají vyjednávat.