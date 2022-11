Ukrajina se podle premiéra Petra Fialy (ODS) přihlásila během pondělního jednání českých ministrů v Kyjevě k tomu, že bude vytvářet dobré podmínky pro české podnikatele. Firmy Fiala vyzval po příletu delegace do Prahy k zapojení se do transformace země. „Jsou zde otevřené dveře, je to příležitost, kterou lze využít,“ konstatoval s tím, že na jaře se sejde komise pro prohlubování spolupráce v průmyslu. Největší poptávka je podle Fialy v odvětví dopravy, zdravotnictví či energetiky, včetně jaderné.

Fiala uvedl, že cesta osmičlenné vládní výpravy splnila svůj účel a byla přínosem pro Českou republiku i podporu Ukrajiny. „Budeme dál pokračovat ve vojenské a humanitární pomoci,“ uvedl s tím, že Česko bude působit v tomto směru i na ostatní země.

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) diskutovala v Kyjevě možnost třítýdenních kurzů pro ukrajinské vojáky organizovaných ČR i možnost dalších návazných kurzů. Jednala i o založení podniku, který by se podílel na opravách ukrajinské vojenské techniky. Ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov po setkání s Černochovou na twitteru sdělil, že Ukrajina chystá 50 projektů na podporu ukrajinské armády s českou účastí. Doplnil, že s českou kolegyní jednal o situaci na frontě, dodávkách zbraní a armádního vybavení a rozvoji protivzdušné obrany.

S opravou a obnovou poničené infrastruktury na Ukrajině může podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) pomoct řada humanitárních programů, jednal i o možnostech pro uprchlíky, v případě, že konflikt s Ruskem bude pokračovat.

Čeští ministři v čele s Fialou jednali v Kyjevě s ukrajinskou vládou a prezidentem Volodymyrem Zelenským. Cesta měla vyjádřit jasnou podporu Ukrajině bránící se ruské invazi a rovněž podpořit ukrajinské ambice vstoupit do Evropské unie a Severoatlantické aliance. Členové obou kabinetů jednali také o poválečné obnově Ukrajiny. Česká delegace přijela do Kyjeva krátce poté, co se ukrajinská metropole opět stala terčem ruského vzdušného útoku.