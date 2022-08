Otázky a odpovědi

Rusko vede s Evropou podle politiků energetickou válku. Státy se proto musí připravovat na krácení nebo úplné zastavení dodávek zemního plynu. Pokud by se tak stalo, v plynárenství by nastal stav nouze. HN vysvětlují, co to konkrétně znamená a jaké...