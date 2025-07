Zástupce Slovenska dostal pokyn, aby požádal o odklad hlasování o návrhu 18. balíku sankcí Evropské unie proti Rusku, uvedl v prohlášení slovenský premiér Robert Fico. Nově Fico za nejlepší řešení situace označil udělení výjimky Slovensku na dovoz ruského plynu do roku 2034 v souladu se smlouvou, kterou má jeho země uzavřenou s ruským koncernem Gazprom; takovou výjimku Evropská komise podle něj ovšem odmítá.

Bratislava blokuje schválení nových sankcí vůči Rusku za jeho pokračující agresi vůči Ukrajině kvůli jinému návrhu Evropské komise, a to postupně zastavit do konce roku 2027 dovoz ruského plynu do EU. V této záležitosti slovenská vláda žádá od komise záruky. Fico až dosud veřejně nezmiňoval, že chce dosáhnout výjimky na dovoz ruského plynu. Návrh zastavit dovoz ruského plynu předseda slovenské vlády opakovaně kritizuje a označil ho za imbecilní.

Fico potvrdil dřívější informace ČTK, že Evropská komise slíbila Slovensku například řešení přeshraničních poplatků v ropném a plynárenském sektoru. Komise se rovněž hodlá zaměřit na poplatky spojené s přepravou plynu, a to ve snaze zmírnit negativní dopady ukončení dodávek ruského plynu. Chce rovněž spolupracovat se Slovenskem na posílení energetické bezpečnosti a snížení cen elektřiny a plynu.

Vyjádřila také připravenost jednat se Slovenskem i v právních záležitostech a zasáhnout v případě potřeby ve věci případných sporů v souvislosti s uplatněním rozhodnutí o ukončení dodávek plynu z Ruska. Připravit by měla spolu se Slovenskem návrhy o možnosti využití peněz z evropských fondů na kompenzaci případných negativních dopadů svého návrhu na domácnosti a průmysl. Uvedený dopis předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové Fico zveřejnil na sociální síti.

Opozice: Fico nic nevyjednal

Fico současně kritizoval slovenské opoziční strany, které dříve během dne například uvedly, že Fico v Bruselu podle nich nic nevyjednal, jen udělal zemi ostudu a nakonec vyhlásil kapitulaci. Expremiér Igor Matovič uvedl, že pokud by Fico bral provize za dodávky ruského plynu, nechoval by se jinak než v současnosti.

„Být pro sankční balík i zastavení ruského plynu od roku 2028 nelze nijak komentovat, jen tak, že opozice naplňuje svůj politický program – hloupě škodit za každou cenu,“ tvrdil Fico.

V uplynulých dnech český premiér Petr Fiala dopisem vyzval Fica, aby neblokoval nový soubor sankcí vůči Moskvě. Podobnou výzvu minulý týden adresoval slovenskému premiérovi německý kancléř Friedrich Merz.

Fico dal v uplynulých dnech najevo, že je připraven ke kompromisu a že žádná ze stran nemůže mít ohledně ukončení dodávek ruského plynu plný úspěch, ale současně pohrozil dalším blokováním nových restrikcí vůči Moskvě.