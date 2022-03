Superjachta Amore Vero měla původně vyplout z jihofrancouzského přístavu La Ciotat až po dokončení všech drobných úprav na konci dubna. Místo toho ale její kapitán dostal rozkaz, aby co nejdříve odplul do Turecka. „Dozvěděli jsme se, že chce odjet. To nás zarazilo,“ popsal celník z francouzského pobřeží Eric Salles. Celníci pak narychlo rozjeli akci, aby odhalili, komu přesně plavidlo patří. Zjistili, že 85 metrů dlouhá luxusní jachta patří společnosti, jejímž majitelem je šéf ruského ropného koncernu Rosněfť a blízký Putinův spolupracovník Igor Sečin, který je na sankčním seznamu Evropské unie.

Francouzské úřady proto jachtu zabavily a nyní ji mají neustále pod dohledem. Patřily tak k vůbec prvním na světě, které zasáhly proti ruským oligarchům. Na mnohé z nich se teď vztahují sankce kvůli ruské invazi na Ukrajinu. V praxi to znamená, že úřady mohou jachty a další majetek zmrazit, aby s ním už oligarchové nemohli nakládat. Sice tak zůstávají nadále oficiálními majiteli, ale nemohou své lodě například prodat, pronajmout ani s nimi odplout jinam, jako to měl Sečin v úmyslu s jachtou Amore Vero.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 70 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.