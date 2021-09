Úřadujícím afghánským premiérem byl jmenován Muhammad Hasan Achund. V úterý to oznámil mluvčí radikálního islamistického hnutí Tálibán, které minulý měsíc ovládlo Afghánistán. Agentura AP napsala, že do přechodné vlády se dostaly osobnosti, které v uplynulých letech stály v čele boje proti koalici vedené Spojenými státy a vládě v Kábulu. V kabinetu zřejmě nezasedne nikdo, kdo by nebyl členem Tálibánu.

Jedním ze zástupců Achunda bude Abdul Ghaní Barádar, který vedl jednání s USA a podepsal smlouvu o definitivním stažení amerických vojáků z Afghánistánu. Ministerstvo vnitra povede Sirádžuddín Hakkání, syn zakladatele sítě Hakkání, kterou Spojené státy považují za teroristickou organizaci. Ministrem obrany se stane Muhammad Jakúb, syn mully Muhammada Umara.

Tálibán formuje novou vládu v době, kdy se prohlubují hospodářské potíže země. Rychle rostou ceny potravin, mnohých Afgháncům, často státním zaměstnancům, dochází peníze, protože už měsíce nedostali výplatu. Generální tajemník OSN Antonio Guterres minulý týden uvedl, že zemi hrozí humanitární katastrofa. Koordinátor humanitární pomoci a zástupce OSN Rámíz Alakbarov navíc varuje, že Afghánistánu mohou dojít zásoby potravin už tento měsíc. „Zima se rychle blíží a bez dalších peněz dojdou zásoby potravin na konci září,“ řekl Alakbarov.