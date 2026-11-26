Německá firma čelí podezření, že dodávala čluny, motory a další vybavení, které následně migranti používali při plavbě z Francie přes Lamanšský průliv do Británie. Letos úžinu překonalo zhruba 24 tisíc lidí, čluny a motory německého podniku využili podle odhadu až ve třetině případů. S odvoláním na společné vyšetřování o tom ve čtvrtek informovaly německé stanice WDR a NDR, list Süddeutsche Zeitung, britská stanice BBC a francouzský list Le Monde.
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Firma MaRe Boote, které se obvinění týkají, sídlí ve městě Werne nedaleko Dortmundu na západě Německa. Její jednatel Marvin R. čelí obvinění, že je jedním z významných dodavatelů pro mezinárodní organizaci pašeráků lidí. Podle médií dodal převaděčům čluny, motory a záchranné vesty za stovky tisíc eur. Podle WDR 35letý muž vyšetřovatelům tvrdí, že nevěděl, co se s jeho zbožím po prodeji děje.
Policie podezřelého muže zadržela na základě mezinárodního zatykače vydaného ve Francii letos v květnu, později jej propustila na svobodu. Německé soudy ale už rozhodly o jeho vydání. Marvin R. se tomu brání. Ve Francii mu hrozí obžaloba z převaděčství, zločinného spolčení a neúmyslného zabití. Při tragických nehodách v Lamanšském průlivu totiž od prosince 2024 do začátku letošního roku zahynuli nejméně čtyři lidé, kteří využívali zboží firmy MaRe Boote.
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Podle odhadů se na člunech německé firmy z Francie do Británie dostaly jen letos tisíce lidí. Média navštívila i sklad společnosti na západě Německa. Bylo v něm 9000 záchranných vest, 20 motorů a 30 nafukovacích člunů. Vyšetřovatel Christian Tiemann novináře upozornil na srolované čluny. „Jsou poměrně tenké, nic moc na nich není. Vydat se na tomhle do Lamanšského průlivu je životu nebezpečné,“ uvedl policista.
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