Státy smějí odmítnout vpustit na své území migranty, které jako nástroj ke svým účelům zneužily jiné země a kteří nejsou zvlášť zranitelní. V úterý o tom rozhodl Evropský soud pro lidská práva v případu zacházení s migranty na běloruských hranicích s Polskem, Litvou a Lotyšskem v letech 2021 a 2022. Informují o tom tiskové agentury. Všechny tři země nicméně podle soudu porušily některé články Evropské úmluvy o ochraně lidských práv. Reakce dotčených států na verdikt zatím není k dispozici.
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Agentura DPA píše, že na tribunál se obrátily různé skupiny migrantů – šlo o občany Afghánistánu, Kuby a Iráku. Patřili do skupin migrantů, které Bělorusko úmyslně dovezlo ke svým hranicím s EU, aby její členské země dostalo pod tlak. Tito lidé uvedli, že jim členové bezpečnostních složek bránili ve vstupu do EU, aniž by úřady posoudily jejich žádosti o azyl. Stěžovali si také na špatné sanitární a humanitární podmínky v provizorních táborech v hraniční zóně.
„V kontextu zneužívání migrace by odeslání cizince do země, která ho takto využívá, samo o sobě nebylo porušením článku zakazujícího mučení a nehumánní a ponižující zacházení,“ cituje server polského deníku Rzeczpospolita.
Soud ale připomněl, že státy musejí uznávat dvě kategorie lidí, na které se vztahuje ochrana: první kategorie zohledňuje věk, špatný zdravotní stav nebo hendikep a do druhé kategorie spadají lidé, u nichž je důvod se domnívat, že jejich vyhoštění do státu, který migraci zneužívá, by pro ně znamenalo riziko ohrožení života nebo špatného zacházení.
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V případě Polska do druhé skupiny patřil jeden stěžovatel, v případě Lotyšska do první skupiny patřila skupina dětí a jejich příbuzných. Státy musejí jednotlivým žalujícím zaplatit odškodnění. Verdikty jsou konečné.
Agentura AFP podotkla, že soud zamítl žaloby migrantů, kteří nedokázali prokázat, že jsou obzvláště zranitelní, a to i v případě, že nemohli podat žádost o azyl. Jde o posun v rozhodování tribunálu, který následoval několik měsíců po sporu mezi 46 státy, které jsou vázány Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv. Většina z nich, včetně Británie, Itálie a severských zemí, usilovala o to, aby soud vykládal úmluvu způsobem, který bude méně příznivý pro individuální práva přistěhovalců, a usnadnil tak jejich vyhoštění.
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