Rusko předložilo podle německého listu Bild v Abú Dhabí mírový plán, podle kterého by mělo Finsko vystoupit z NATO a v Pobaltí by neměly být žádné alianční základny. Podle bulvárního listu, který se odvolává na své zdroje z jednání, dostali plán i zástupci Evropy. Ukrajina by podle Moskvy měla mít možnost vstoupit do Evropské unie, nikoli ale do Severoatlantické aliance.
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Ve Spojených arabských emirátech se tento týden konala trojstranná jednání Ruska, Ukrajiny a Spojených států. Kromě ukončení války na Ukrajině se na nich hovořilo i o novém bezpečnostním uspořádání Evropy.
Podle Bildu plán představený v Abú Dhabí mimo jiné opakuje požadavek, aby Rusko získalo celý Donbas na východě Ukrajiny. Nyní okupuje jen jeho část a Ukrajina odmítá Moskvě vydat zbytek Doněcké a Luhanské oblasti, které region tvoří. Rusko podle zdrojů německého listu požaduje také demilitarizaci ukrajinských přístavů Oděsa a Mykolajiv. Ukrajina by je tak už nemohla používat jako námořní základny. Plán obsahuje rovněž ujednání o volné plavbě mezi Černým a Baltským mořem. Ukrajina by se dále podle návrhu nesměla stát členem NATO, mohla by ale vstoupit do Evropské unie.
Finsko by mělo podle plánu, o kterém píše Bild, opustit Severoatlantickou alianci. Země do NATO vstoupila v dubnu 2023 a reagovala tak na změnu bezpečnostní situace po ruské invazi na Ukrajinu z února 2022. Rusové v návrhu podle německého listu požadují také to, aby se aliance vzdala svých základen v Litvě, Lotyšsku a Estonsku.
Jeden z bodů plánu, o kterém píše Bild, se týká Moldavska. Z něj by se měla stát federace složená ze tří částí – samotného Moldavska, Podněstří a Gagauzska. Pokud by se Moldavsko rozhodlo vstoupit do EU, měli by mít obyvatelé Podněstří a Gagauzska právo hlasovat v referendu o nezávislosti.
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Podněstří je úzký pás území mezi řekou Dněstr a Ukrajinou, obývaný převážně etnickými Rusy. Od rumunsky mluvící Moldavské republiky se odtrhlo během války na začátku 90. let minulého století. Separatistická republika není mezinárodně uznávána. Rusko podporuje Podněstří a má tam přibližně 1500 vojáků, většinou místních obyvatel s ruským občanstvím. Gagauzsko je moldavským autonomním regionem a žijí v něm především Rusku naklonění obyvatelé turkického původu.
Moskva podle Bildu v plánu na oplátku nabízí, že stáhne z Běloruska jaderné zbraně a rakety středního doletu. Podle německého listu ovšem nic podobného neslibuje v případě Kaliningradské oblasti, která přímo sousedí s Polskem a Litvou.
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