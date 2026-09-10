Klimatický jev El Niňo sílí a je více než 90procentní šance, že během nadcházejícího podzimu a zimy na severní hemisféře dosáhne velké intenzity. Pravděpodobnost, že jev bude historický a předčí sílu jevů sledovaných od roku 1950, je 75 procent. Ve čtvrtek to na svých webových stránkách uvedlo americké Centrum pro klimatické předpovědi (CPC). El Niňo přispívá k nárůstu teplot po celém světě a je spojen se suchem i povodněmi.
Podle vědců bude El Niňo sílit do konce roku. „V období od října do prosince 2026 je 75procentní šance, že nastane historický jev, který předčí sílu předchozích jevů El Niňo datujících až do roku 1950,“ uvedlo CPC.
El Niňo způsobuje periodické zvyšování teploty mořské hladiny ve středním a východním Tichém oceánu. V tropech tento jev vyvolává sucha a mimo jiné snižuje kapacitu lesů vstřebávat skleníkový plyn oxid uhličitý (CO2). V jiných částech světa zase vede k vydatným srážkám.
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Jeden z nejsilnějších jevů El Niňo se vyskytl v letech 2015 a 2016, což vyvolalo rozsáhlé sucho v Asii a snížilo produkci obilí a olejnin. Meteorologové již dříve varovali, že pokud letos vznikne, zasáhne to úrodu plodin a dodávky potravin v době, kdy se zemědělci potýkají s nedostatkem hnojiv a vysokými cenami paliv v důsledku války v Íránu.
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