Britský premiér Andy Burnham označil výsledky dnešního summitu s Evropskou unií za přelomové. Za jednu z hlavních dohod označil program mobility mladých lidí, který má umožnit až 100 000 mladým lidem z Británie a stejnému počtu z EU pobývat na druhé straně Lamanšského průlivu až tři roky za prací, studiem, dobrovolnictvím či cestováním. Zástupci Británie a EU se dohodli také na usnadnění obchodu s potravinami a propojení systémů obchodování s emisními povolenkami.
Burnham uvedl, že dohoda představuje výhodu pro obě strany a reaguje na přání Britů, kteří podle něj chtějí užší vztahy s EU, než jaké přinesl brexit. Dosavadní stav podle něj nefunguje. „Lidé vidí, že současný stav nefunguje. Pro Británii není dostatečný. Chtějí lepší dohodu, než jakou jsme nakonec získali v podobě tvrdého brexitu,“ řekl na tiskové konferenci v Bruselu. „Je to dobrý den pro Británii a dobrý den pro Evropu,“ pokračoval. Mladým lidem vzkázal: „Tato dohoda je pro vás.“
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Právě mladých lidí se týká jedna z nejdůležitějších dohod. Ta občanům EU a Británie do 32 let umožní po omezenou dobu žít, pracovat či studovat na druhé straně Lamanšského průlivu. Každoročně by se do něj mohlo zapojit až 100 tisíc lidí z každé strany, přičemž pobyt by mohl trvat až tři roky.
Program má mladým lidem vrátit část příležitostí, o které přišli po odchodu Británie z EU. Britský premiér Burnham uvedl, že právě mladá generace pocítila důsledky brexitu obzvlášť silně. Poslední desetiletí bylo podle něj obtížné pro mnoho lidí, nejvíce však pro mladé. Jejich možnosti následně omezila také pandemie covidu-19.
Vedle mobility zůstává důležitým tématem také přístup ke vzdělávání. Británie a EU se zatím nedohodly na výši školného pro evropské studenty na britských univerzitách. Ti po brexitu zpravidla přestali mít nárok na stejné sazby jako britští studenti a často platí vyšší poplatky určené zahraničním studentům. Evropská unie usiluje o jejich zrovnoprávnění s britskými studenty. Případná dohoda by se měla na základě vzájemnosti vztahovat také na britské studenty studující v zemích EU.
O školném budou obě strany jednat i po summitu. „Máme za sebou řadu případů, kdy se nám podařilo najít řešení, a jsem přesvědčena, že ho najdeme i tentokrát,“ uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Jednání budou pokračovat v příštím měsíci.
Další dohody se týkají usnadnění obchodu s potravinami a zemědělskými produkty, zejména odstranění většiny dosavadních kontrol a omezení administrativy. Británie a EU se také dohodly na propojení systémů obchodování s emisními povolenkami od roku 2028, spolupráci v energetice, obraně a digitálních technologiích a na posílení spolupráce v boji proti nelegální migraci.
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