Ukrajina se zajímá o další česká letadla L-39 Skyfox a nabízí Česku účast na dronové iniciativě. Při příchodu na neformální summit Evropské unie v Dublinu to dnes prohlásil český premiér Andrej Babiš, který tak okomentoval čtvrteční schůzku s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, jehož země od února 2022 vzdoruje ruské invazi.
„Pan prezident má zájem o dalších 14 letadel, plus nám nabízí dronovou iniciativu,“ řekl Babiš. Český ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček ve středu na podnikatelské misi na Ukrajině oznámil možnost dodání 16 skyfoxů, tedy cvičných a lehkých bojových letadel z dílny Aera Vodochody. Ministr doplnil, že čtyři stroje už byly dříve potvrzeny, a že nyní jednal s ukrajinským premiérem Serhijem Koreckým o dodání dalších 12.
Babiš řekl, že tato česká letadla jsou velmi vhodná k likvidaci dronů, které Rusko každodenně vypouští na cíle po celé Ukrajině. Poznamenal, že ničení bezpilotních letounů tímto způsobem patří k těm levnějším řešením. Poukázal také na to, že případný kontrakt na dodávku letounů by byl komerční, takže Kyjev by za stroje zaplatil.
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Ukrajina pod tlakem ruských dronových útoků vyvinula systémy protivzdušné obrany a protivzdušné kontroly, své zkušenosti nyní nabízí ostatním zemím v podobě dronové iniciativy. Babiš uvedl, že nyní musí zjistit, zda armáda s Ukrajinci na toto téma již jednala. „Myslím si, že Ukrajinci jsou dneska v dronech a technologiích nejlepší. Dostaneme nabídku, jak by to mohlo fungovat,“ řekl Babiš.
Možnosti spolupráce s Ukrajinou Babiš vidí mimo jiné v jaderné energetice, kdy by Škoda JS mohla Ukrajincům dodávat turbíny, nebo v těžbě plynu. Ve čtvrtek premiér řekl, že těžební licenci by v zemi mohla získat česká firma.
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