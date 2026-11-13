Ukrajina se zajímá o další česká letadla L-39 Skyfox a nabízí Česku účast na dronové iniciativě. Při příchodu na neformální summit Evropské unie v Dublinu to dnes prohlásil český premiér Andrej Babiš, který tak okomentoval čtvrteční schůzku s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, jehož země od února 2022 vzdoruje ruské invazi.

„Pan prezident má zájem o dalších 14 letadel, plus nám nabízí dronovou iniciativu,“ řekl Babiš. Český ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček ve středu na podnikatelské misi na Ukrajině oznámil možnost dodání 16 skyfoxů, tedy cvičných a lehkých bojových letadel z dílny Aera Vodochody. Ministr doplnil, že čtyři stroje už byly dříve potvrzeny, a že nyní jednal s ukrajinským premiérem Serhijem Koreckým o dodání dalších 12.

Babiš řekl, že tato česká letadla jsou velmi vhodná k likvidaci dronů, které Rusko každodenně vypouští na cíle po celé Ukrajině. Poznamenal, že ničení bezpilotních letounů tímto způsobem patří k těm levnějším řešením. Poukázal také na to, že případný kontrakt na dodávku letounů by byl komerční, takže Kyjev by za stroje zaplatil.

Ukrajina pod tlakem ruských dronových útoků vyvinula systémy protivzdušné obrany a protivzdušné kontroly, své zkušenosti nyní nabízí ostatním zemím v podobě dronové iniciativy. Babiš uvedl, že nyní musí zjistit, zda armáda s Ukrajinci na toto téma již jednala. „Myslím si, že Ukrajinci jsou dneska v dronech a technologiích nejlepší. Dostaneme nabídku, jak by to mohlo fungovat,“ řekl Babiš.

Možnosti spolupráce s Ukrajinou Babiš vidí mimo jiné v jaderné energetice, kdy by Škoda JS mohla Ukrajincům dodávat turbíny, nebo v těžbě plynu. Ve čtvrtek premiér řekl, že těžební licenci by v zemi mohla získat česká firma.

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