Kyjev 14. listopadu (ČTK) - Spojené státy se tento týden při rozhovorech o ukončení rusko-ukrajinské války dotazovaly ukrajinské strany, zda by se Kyjev byl ochoten vzdát Donbasu výměnou za členství v Severoatlantické alianci, uvedl podle tiskových agentur ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Pokud by Ukrajina získala dostatečně silné bezpečnostní záruky, předložil by tuto otázku k referendu.
„Američané položili otázku: 'A když Ukrajina vstoupí do NATO, odejde z Donbasu?‘ To se stalo poprvé,“ citovala Zelenského agentura Ukrinform.
Ukrajina podle něj s partnery jedná o „komplexním bezpečnostním balíčku“, který by zahrnoval konkrétní bezpečnostní záruky ze strany NATO a Evropské unie, silnou ukrajinskou armádu s odpovídajícím počtem vojáků, dodávky zbraní, finanční podporu na stanovenou dobu a také plán obnovy Ukrajiny podložený penězi z jasně určených zdrojů.
„Pokud nám americká strana spolu s dalšími členy NATO potvrdí právě toto, zeptám se na názor naší společnosti: přijmeme to, nebo ne?“ řekl Zelenskyj s tím, že Ukrajina teď potřebuje konkrétní návrhy, které ale zatím nemá. "Vše je stále předmětem jednání," dodal.
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Předání východoukrajinského Donbasu, včetně části, kterou nemá Rusko pod kontrolou, patří k hlavním požadavkům Moskvy při jednáních o ukončení rusko-ukrajinské války. Zelenskyj v této souvislosti zdůraznil, že Moskvou okupovaná území nehodlá Ukrajina oficiálně uznat za ruská.
Tento týden přinesl řadu schůzek, jejichž cílem je ukončit rusko-ukrajinskou válku. Nejprve v Abú Zabí spolu hovořili při třístranném jednání zástupci Spojených států, Ukrajiny a Ruska. Evropané byli sice přítomni, ale jednali pouze s delegacemi Ukrajiny a USA na okraj hlavních rozhovorů. Američtí zmocněnci Steve Witkoff a Jared Kushner následně odletěli do Moskvy jednat s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a poté se v Dublinu sešli se Zelenským.
Zelenskyj po jednáních v Dublinu uvedl, že mezi nejdůležitější výsledky rozhovorů v Abú Zabí patří dohoda o rozsáhlé výměně válečných zajatců, shoda na pokračování jednání o ukončení války a zapojení evropských zástupců do vyjednávání.
Rusko zahájilo rozsáhlou invazi na Ukrajinu v únoru 2022, čímž rozpoutalo největší ozbrojený konflikt v Evropě od druhé světové války. Ukrajina se od té doby brání s pomocí západních zemí. Moskva trvá na tom, že před ukončením bojů je třeba vyřešit to, co označuje za "hlubší příčiny" války - mezi nimi uvádí záměr Kyjeva vstoupit do NATO či svržení ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyče v roce 2014.
abl spr
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