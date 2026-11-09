Ve válce proti Ukrajině bylo ke konci srpna zabito už více než 390 tisíc Rusů, tvrdí běloruští hackeři z uskupení Kyberpartyzany BY s odvoláním na údaje, které se jim podle jejich tvrzení podařilo získat poté, co se nabourali do systémů ruského statistického úřadu Rosstat. Uvedly to servery Meduza a The Moscow Times.
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Moskva nezveřejňuje údaje o ztrátách ve válce, kterou před více než čtyřmi roky rozpoutala proti Ukrajině. Minulý měsíc BBC uvedla, že ve válce padlo přinejmenším 281 753 ruských vojáků, jak vyplývá z analýzy veřejně dostupných zdrojů, díky kterým se zmíněné zabité vojáky podařilo ve spolupráci se serverem Mediazona identifikovat. Skutečné ztráty ruské armády jsou však podle BBC zřejmě vyšší.
Hackerská uskupení Kyberpartyzany BY a Silent Crow tvrdí, že se jim podařilo proniknout do Rosstatu. Podle hackerů od začátku války zahynulo 393 881 Rusů, u kterých Rosstat jako příčinu smrti uváděl boje či následky bojových akcí.
Uskupení předpokládá, že celkové ztráty, zahrnující také zraněné, invalidy a nezvěstné, mohou být ještě třikrát až pětkrát vyšší, poznamenal portál The Moscow Times.
Silent Crow tvrdí, že zahynulo 450 100 Rusů. Tento údaj prý zahrnuje nejen úmrtí v boji či následkem bojů, ale také úmrtí, kdy jako příčinu statistici uváděli teroristický útok, úmrtí vojáků mimo bojové akce či smrt lidí přihlášených k pobytu v Rusku, ale zesnulých na okupovaných územích či na Ukrajině bez uvedení příčiny smrti.
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Meduza poznamenala, že spolu s portálem Mediazona získala přístup k údajům, které hackeři zveřejnili a které se snaží ověřit – a především prověřit, nakolik jsou úplné. Je totiž známo, že ani v lékařských zprávách, na jejichž základě se vydávají úmrtní listy, není vždy uvedena pravá příčina smrti. Ještě důležitější je, že ani interní údaje Rosstatu, které hackeři poskytli novinářům, neobsahují aktuální počty nezvěstných.
Ukrajinský generální štáb odhaduje, že Rusko od rozpoutání války v únoru 2022 přišlo o více než 1,6 milionu vojáků.
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