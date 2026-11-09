Na Ukrajinu míří s podnikatelskou delegací český vicepremiér Karel Havlíček (ANO). Byť to tak na první pohled nevypadá, situace tam je a bude velkou byznysovou příležitostí pro řadu českých firem. Tedy hlavně pro ty, které Kyjevu pomáhají už nyní zvládat složitou situaci.

Šanci mají české firmy v energetice, obranném průmyslu i zdravotnictví. „Morální a politická solidarita však sama o sobě komerční úspěch nezaručuje. České firmy musí nabídnout konkurenceschopný produkt, odpovídající cenu, spolehlivý servis a realistický model financování,“ zdůrazňuje v rozhovoru pro HN Luboš Veselý, český velvyslanec na Ukrajině.

Ukrajina míří do nejtěžší válečné zimy. Jakou roli hrají v její energetice české firmy, jaká byla dosavadní pomoc a kde je největší prostor pro nové projekty?

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Co se dočtete dál

  • V jakých oblastech mají české firmy největší šance na Ukrajině uspět.
  • Jak dnes pomáhá česká vláda Kyjevu.
  • Co má čekat podnikatel, který hledá příležitosti na Ukrajině.
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