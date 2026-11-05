Dva ze tří ropných tankerů, které převážely ruskou naftu do Spojených států, změnily směr, napsal ve čtvrtek britský list Financial Times (FT). Podle zmocněnce ruského prezidenta Vladimira Putina pro investiční a hospodářskou zahraniční spolupráci Kirilla Dmitrijeva je ale zpráva renomovaného hospodářského listu nepravdivá a lodě pokračují v původním kurzu. Dodávku ruské nafty na americký trh nedávno překvapivě navzdory protiruským sankcím domluvil šéf Bílého domu Donald Trump ve snaze snížit před volbami v USA ceny paliv.
Americká nabídka pro Kyjev i Moskvu. Proč je Washington naivní a Kreml jen „vyzobává rozinky“?
Britský list napsal, že tanker plující pod vlajkou Sierry Leone v pondělí signalizoval změnu kurzu. Místo do USA zamířil do Brazílie. Druhý tanker, starý 20 let, podle FT nepokračoval přes Atlantský oceán a místo toho vplul do Středozemního moře. Ve středu se podle listu nacházel u pobřeží Alžírska a signalizoval, že čeká na pokyny. Třetí z lodí převážejících ruskou naftu nadále drží kurz směrem k Americe, napsal list. Server The Moscow Times upozornil, že američtí odběratelé zatím příjem ruské nafty kvůli právním hrozbám odmítají.
„Fake (nepravdivá zpráva),“ komentoval Dmitrijev sdělení FT. „Proč je ve Financial Times tolik zpráv fake?“ dodal.
Na změnu směru tankerů plujících do USA se dnes dříve novináři ptali také mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova. „Zásilky byly odeslány,“ reagoval Peskov podle agentury TASS. Uvedl, že šlo o komerční plavidla, a proto nemůže sdílet podrobnosti. Ujistil ale, že veškerá nafta si najde své kupce.
Putinovo okno příležitosti k vítězství je otevřené nejvíc za poslední roky
Britský list upozornil také na čtvrtý tanker, plující pod vlajkou Seychel, který nabral náklad v ruském Primorsku a míří k Atlantskému oceánu. To naznačuje, že by jeho cílem rovněž mohlo být pobřeží Spojených států.
Trump 9. října oznámil, že Rusko okamžitě vyveze 300 tisíc tun (2,25 milionu barelů) nafty, v listopadu pak dalších 500 tisíc tun a „hned poté“ ještě milion tun. První plavidlo s ruskou naftou mířící do USA vyplulo 23. října.
Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace