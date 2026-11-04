Ve Spojených státech pomalu končí volby do Sněmovny reprezentantů a třetiny Senátu. Hlasování podle posledních odhadů připraví republikány o většinu v obou komorách a prakticky tak zastaví legislativní agendu prezidenta Donalda Trumpa. Američané vybírají také 39 guvernérů a rozhodují i v řadě státních a místních hlasování. Poslední volební místnosti se uzavřou ve středu v 07:00 SEČ na Aljašce na severozápadě více než 340milionové země.
Volby uprostřed funkčního období prezidenta, takzvané midterms, bývají do jisté míry referendem o jeho působení ve funkci a často vedou k oslabení prezidentské strany. V případě, že demokraté získají většinu ve Sněmovně reprezentantů, může to vést i k podání ústavní žaloby, tedy zahájení takzvaného impeachmentu.
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Demokraté podle projekcí několika amerických médií po Sněmovně reprezentantů ovládli i Senát a budou mít většinu v obou komorách Kongresu. Podle agentury Reuters takto miliony voličů vystavily republikánskému prezidentovi Donaldu Trumpovi ostré vysvědčení.
Rozsah a síla demokratické vlny se sice teprve plně ukazují, avšak strana zvítězila i ve státech, které byly dlouho považovány za republikánské bašty včetně Texasu, Iowy a Jižní Karolíny.
Průzkumy ukazují, že by demokraté měli ovládnout dolní komoru Kongresu a mají šanci získat i Senát. V dolní komoře mají teď republikáni většinu 218 ku 214 a v Senátu 53 ku 47. Sněmovna reprezentantů má celkem 435 křesel, dvě jsou však neobsazená a jeden kongresman je nezávislý.
Trump se potýká s poklesem popularity, jehož příčiny shrnuje text Václava Lavičky.
Demokraté mají šanci nově získat senátorská křesla i ve státech, které byly dosud považovány za typicky republikánské, jako jsou Texas, Kansas nebo Aljaška. Současně ale chtějí uhájit senátorské křeslo v Michiganu, kde je očekáván těsný souboj.
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Takzvané midterms, které se odehrávají uprostřed funkčního období prezidenta, bývají do jisté míry referendem o jeho působení ve funkci a často vedou k oslabení prezidentské strany. V případě, že demokraté získají většinu ve Sněmovně reprezentantů, může to vést i k podání ústavní žaloby, tedy zahájení takzvaného impeachmentu.
Hlasování může republikány připravit o většinu v obou komorách a prakticky tak zastavit legislativní agendu prezidenta Donalda Trumpa. Co by to mohlo znamenat popisuje hlavní analytik HN Martin Ehl.
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