Evropská unie a Kanada chtějí do summitu v roce 2027 upřesnit podobu užšího přidružení Kanady k unii, které nebude znamenat plné členství, stojí v závěrečném prohlášení z dvoudenního summitu, který v pátek skončil v Montrealu. Evropská unie a Kanada podle tohoto dokumentu vytvoří Alianci pro budoucnost, která propojí jejich ekonomiky, posílí hospodářskou a strategickou bezpečnost a zvýší odolnost dodavatelských řetězců, zejména v oblasti strategických surovin a technologií. Cílem je také prohloubit spolupráci v energetice, obraně, digitálních technologiích a obchodu. Kanadský premiér Mark Carney páteční den označil za historický.
Velká slova bez obsahu: Přidružené členství Kanady v EU je jen politickým sloganem, v čem je ale užší spolupráce reálná?
Svět se podle Carneyho stává nebezpečnějším a více rozděleným. Mezinárodní instituce, na které se státy spoléhají, podle něj oslabují. Hospodářská integrace se podle něj stala zbraní a cla nástrojem nátlaku. Technologie zároveň mění povahu války, strukturu ekonomik i schopnost států vládnout.
„Už ve Štrasburku jsem řekl, že v této bouři může padnout osamělý strom, ale ne les," uvedl Carney s odkazem na svůj projev na zářijovém zasedání Evropského parlamentu. Dodal, že kořeny jednotlivých stromů se v zemi propojují a vzájemně si předávají živiny. Společně tak vytvářejí odolný a soběstačný ekosystém. Stejný princip by podle něj měl stát i v základu spolupráce Kanady a EU. Dodal, že obě strany společně chrání své hodnoty a vytvářejí prostředí, v němž mohou jejich občané prosperovat.
Nová aliance má podle Carneyho přinést konkrétní příležitosti mladým lidem, výzkumníkům i podnikům. Kanada chce například rozšířit svou účast v evropském výměnném programu Erasmus+ a zahájit jednání o zapojení do příští generace programu Horizon Europe. Kanadští studenti by tak mohli snadněji studovat na evropských univerzitách a výzkumníci získat přístup k evropským výzkumným kapacitám a superpočítačům.
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"Užší spolupráce na nejvyšší politické úrovni nám umožní vyměňovat si názory, určovat společné priority a koordinovat naše reakce na společné výzvy. V tomto duchu vítáme účast kanadského premiéra na zasedání Evropského politického společenství v Jerevanu a těšíme se na nadcházející setkání v Dublinu, stejně jako na stále častější jednání s kanadskými ministry v rámci příslušných zasedání Rady EU a ministerských schůzek," stojí v sedmistránkovém prohlášení ze summitu.
Předseda Evropské rady António Costa upřesnil, že Carney přijede na neformální summit EU, který se koná v polovině listopadu v Irsku. Zároveň podle něj bude Evropská komise (EK) pořádat pravidelná jednání s kanadskou vládou.
Užším propojením budují EU a Kanada takzvanou Alianci pro budoucnost založenou na důvěře a sdílených hodnotách, uvádí prohlášení, které nakonec neobsahuje termín přidružené členství, jak původně v souvislosti s Kanadou zmiňovala šéfka EK Ursula von der Leyenová. Proti tomuto označení se totiž stavěly některé členské státy, mimo jiné Německo.
Podle Costy je Kanada "zdaleka nejevropštější zemí mimo Evropu". Předsedkyně EK uvedla, že při rozhodování o tom, které země by měly spolupracovat, jsou důležitější sdílené hodnoty než geografická poloha. "Není tak důležité, kde se země nacházejí na mapě. Důležité jsou hodnoty, které daná země hájí, a její postoj v mezinárodních vztazích," řekla šéfka EK.
Podle kanadského premiéra navrhovaná Aliance pro budoucnost posílí suverenitu Kanady a Evropy a pomůže jim lépe zvládat ekonomické otřesy. "Znamená to větší suverenitu, větší odolnost a schopnost společně čelit otřesům," řekl.
Ještě před závěrečnou tiskovou konferencí podepsali zástupci kanadské vlády a několik eurokomisařů množství dohod, mimo jiné o digitálním obchodu a také iniciativy na rozšíření vědecké spolupráce a výměnných pobytů vysokoškolských studentů.
Užší spolupráce s Kanadou se ale týká i mnoha dalších oblastí, například kritických nerostných surovin, energetiky, obrany či bezpečnosti v Arktidě. Zároveň se obě strany snaží nevyvolat hněv Washingtonu a Pekingu, poznamenala agentura AP. Unijní představitelé už před summitem několikrát zdůraznili, že spolupráce není namířena vůči nikomu, ale má jít o to, aby byla prospěšná obyvatelům Kanady i Evropy.
Americký prezident Donald Trump už dříve označil návrh na přidružené členství Kanady v EU za směšný a varoval, že pokud by tento krok považoval za nepřátelský, mohl by zajistit, aby Spojené státy zastavily v některých oblastech obchodování s Evropou.
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