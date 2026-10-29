Evropské země potřebují, aby jejich ekonomika rostla mnohem rychleji. Brzdí je přílišná regulace nebo nedostatek inovací, vysvětluje světově uznávaný ekonom z Harvardovy univerzity. To slýcháme i v české debatě. Jenže mnoho českých kritiků Evropy asi překvapí, že lepší regulace zdaleka není jen o škrtání předpisů. O co jde? To a mnohem víc se dozvíte v newsletteru Ředitelé Evropy, který je o české roli v Evropě a dění v Evropské unii. Může vám každý čtvrtek chodit do vašich e-mailů. Odebírejte!
Mentální úpadek?
Donald Trump nedávno „odhalil“ důvod neúspěchu ruské invaze na Ukrajinu – nějaký generál dal ruským tankům omylem pokyn, aby cestou na Kyjev odbočily na špatnou stranu. Na shromáždění s voliči se zase Trump rozplýval nad „nádherným zadkem“ jednoho z přítomných mužů. Množí se proto tvrzení o Trumpově mentálním úpadku. Edward Luce, hlavní americký komentátor deníku Financial Times, si s Trumpem pravidelně telefonuje. Na základě této osobní zkušenosti zvěsti o upadajících Trumpových duševních schopnostech vyvrací. S Trumpem dlouze mluvil třeba o Ukrajině nebo válce s Íránem – co se tedy americkému prezidentu honí hlavou? Luce o tom promluvil pro jeden podcast, vyrobil jsem pro vás přepis.
Co se dočtete dál
- Proč jen škrtat regulaci rozhodně nepomůže?
- Má Marine Le Penová blíž k Giorgii Meloniové, nebo mnohem radikálnějšímu Viktoru Orbánovi?
- Co je hlavní překážkou pro to, aby se Petr Pavel mohl stát vyjednavačem celé Evropy s Ruskem, jak se o tom mluví v zákulisí?
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