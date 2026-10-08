V nemocnici v Madridu dnes zemřela 87letá Maricarmen Abascalová, která se v posledních týdnech stala symbolem boje za lepší ochranu nájemníků ve Španělsku. Informovalo o tom Sdružení nájemníků, které od minulého měsíce organizuje v Madridu demonstrace, jež se rozšířily i do dalších měst. Zažehlo je minulý měsíc právě soudní vystěhování Abascalové z madridského bytu, v němž tato žena žila 70 let v nájmu. Asi tisícovka demonstrantů se večer vydala k sídlu parlamentu, kde lidé zapalovali svíčky, napsal deník El País.
"Upřímnou soustrast rodině a blízkým Maricarmen a také všem, kteří ztrátu této ženy prožívají jako vlastní. Ať odpočívá v pokoji," napsal dnes na sociální síti X španělský premiér Pedro Sánchez.
Soustrast vyjádřila i řada dalších politiků, včetně například katalánského premiéra Salvadora Illy. "Smrt Maricarmen nás hluboce zasáhla. Nikdo nemůže zůstat lhostejný. Politika nemůže tolerovat jakoukoli formu nelidskosti. Budeme nadále bojovat za to, aby se to už neopakovalo. Odpočívej v pokoji," napsal na síti X v katalánštině Illa.
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Demonstranti, kteří od 26. září táboří na hlavním madridském náměstí Puerta del Sol, drželi minutu ticha. "Maricarmen musí být poslední obětí tohoto systému," řekli dnes někteří na Puerta del Sol, než se jich asi tisíc vydalo k sídlu parlamentu, kde zapalovali svíčky.
María del Carmen Abascalová byla soudně vystěhována za přítomnosti stovek lidí, kteří se v tom policii snažili zabránit, 23. září. Poté byla odvezena do nemocnice. V bytě o 92 metrech čtverečních v lukrativní madridské čtvrti žila od roku 1956, kdy na něj získal nájemní smlouvu její otec. V roce 2020 byt koupila investiční firma, která jí zvýšila nájem z 500 eur (asi 12.000 Kč) měsíčně na 2650 eur (asi 63.600 Kč), ačkoliv žena pobírala důchod 1350 eur. Minulý týden se její advokátce podařilo dohodnout, že Abascalová se může do bytu vrátit za zhruba stejný nájem, jaký léta platila.
I z nemocnice Abascalová vyzývala demonstranty, aby v boji proti vystěhovávání zranitelných bojovali. "Chtěla bych tam být s vámi, připojit se k vašemu táboru a vašemu boji, ale nemám to štěstí. Proto vás odsud všechny vyzývám k odvaze," vzkázala jim prostřednictvím videa na sociálních sítích.
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Jedno video adresovala i Sánchezovi, kterého vyzvala k úpravě pravidel a zlepšení ochrany nájemníků. "Maricarmen, mám pro Vás vzkaz: vláda usilovně pracuje na tom, aby měla návrh hotový v úterý," odpověděl Sánchez Abascalové předminulý víkend a vyzval poslance, aby návrh vlády schválili. "Kvůli Maricarmen i kvůli milionům Španělů, kteří trpí v důsledku bytové krize. Nejde o ideologii, jde o lidskost," dodal Sánchez.
Několik tisíc lidí za lepší ochranu nájemníků táboří nejen v Madridu, a od minulého týdne i na náměstích v několika dalších městech Španělska, kde zůstávají navzdory dešťům z tohoto týdne.
Minulý týden protestující dosáhli toho, že španělská vláda přijala dva dekrety o lepší ochraně nájemníků. Ty ale neprošly dolní komorou parlamentu a tento týden i kvůli tomu Sánchez oznámil předčasné volby na 29. listopadu. Sánchez, který je v úřadu od roku 2018, čelil letos sílícím výzvám k předčasným volbám. Opozice ho v posledních týdnech kritizovala zejména kvůli migrační krizi v Ceutě.
V úterý Sánchezova vláda přijala dva podobné dekrety o bydlení a předpokládá, že je schválí dočasný orgán, který do voleb nahrazuje parlament, jenž byl rozpuštěn v úterý.
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