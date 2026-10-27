Stále víc lidí v poslední době tvrdí, že mentální schopnosti Donalda Trumpa upadají. Množí se případy, kdy se zdá, že během oficiálních jednání spí. Veřejně taky říká věci, které jsou zcela evidentně nesmyslné – jako když se nedávno rozpovídal o důvodech toho, že Rusko na Ukrajině nezvítězilo hned po své invazi z února 2022 –, podle amerického prezidenta to zavinil nějaký generál, který během útoku na Kyjev omylem nařídil tankům odbočit na špatnou stranu. Nedávno se taky Trump na jednom shromáždění rozplýval nad „nádherným zadkem“ jednoho z přítomných mužů.

„Zdá se, že je stále méně příčetný. To, jak vystupuje, opravdu vzbuzuje otázky ohledně jeho duševní rovnováhy,“ tvrdí například profesor Tom Nichols, specialista na mezinárodní bezpečnost. Člověk, který si s Trumpem opakovaně telefonuje a má kontakty i na jeho nejbližší okolí, ale takový výklad zpochybňuje. Trumpovy mentální schopnosti se podle něj nijak zásadně nezhoršily, odpovídají jeho věku – letos mu bylo 80 let. Akorát je unavený, čemuž se nelze divit.

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Co se dočtete dál

  • Jak Trump během dlouhých telefonátů působí.
  • Proč se pravidelně baví s novinářem z média, které ho silně kritizuje.
  • Jak se na něm projevuje jeho neúspěch v Íránu nebo stav amerického veřejného mínění.
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