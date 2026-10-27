Delší dobu probublávající spekulace o tom, že Evropané by měli začít mluvit s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, začaly dostávat konkrétnější obrysy. S ruským vládcem si zavolali finský prezident Alexander Stubb a norský premiér Jonas Gahr Store.
Jde o nejvážnější pokus o vyjednávání ze strany Evropanů od února 2022, kdy se kvůli ruské invazi na Ukrajinu Evropa nečekaně sjednotila, přerušila kontakty s Kremlem a uvalila na Rusko sankce.
Co se dočtete dál
- Co řekl Putin severským politikům.
- Čím může český prezident přispět k vyjednávání.
- Co plánují Američané.
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