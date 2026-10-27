Delší dobu probublávající spekulace o tom, že Evropané by měli začít mluvit s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, začaly dostávat konkrétnější obrysy. S ruským vládcem si zavolali finský prezident Alexander Stubb a norský premiér Jonas Gahr Store.

Jde o nejvážnější pokus o vyjednávání ze strany Evropanů od února 2022, kdy se kvůli ruské invazi na Ukrajinu Evropa nečekaně sjednotila, přerušila kontakty s Kremlem a uvalila na Rusko sankce.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Co řekl Putin severským politikům.
  • Čím může český prezident přispět k vyjednávání.
  • Co plánují Američané.
Vyberte si přístup na míru Předplatné Hospodářských novin
HN mini
45 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 229 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Vyzkoušet za 45 Kč
HN měsíční
90 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 329 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit za 90 Kč
HN roční
3290 Kč za rok
2 měsíce zdarma
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit na rok
Máte již předplatné? Přihlaste se