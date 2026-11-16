Česká republika by se měla snažit pořídit další systémy protivzdušné obrany co nejdříve a nečekat až do roku 2030. Po dnešním jednání s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem to novinářům řekl předseda české vlády Andrej Babiš. Posílení protivzdušné obrany, zejména ochrany proti balistickým raketám, považuje za jednu ze svých priorit.
Česká armáda podle Babiše potřebuje doplnit další vrstvy protivzdušné obrany. Připomněl, že jeho předchozí vláda v roce 2021 uzavřela kontrakt na izraelské systémy Spyder, jejichž dodání se nyní dokončuje. Tyto systémy podle premiéra dokážou zasahovat letadla a drony, nikoliv však rakety. Za hlavní důvod dalších investic označil potřebu zajistit ochranu obyvatelstva v případě možného útoku.
Česká delegace se podle Babiše už dnes setkala s výrobci izraelského systému Arrow 3. Babiš uvedl, že by Česko mělo usilovat o co nejrychlejší pořízení potřebných systémů, protože se zřejmě nepodaří najít jednotné evropské řešení protivzdušné obrany.
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Delegace navštívila také operační středisko izraelských sil, odkud jsou řízeny zásahy proti raketovým útokům. Babiš vyzdvihl zkušenosti Izraele, který podle něj vyvíjí systém Arrow přibližně 40 let. Izraelské technologie označil za nejlepší zejména proto, že na rozdíl od některých evropských systémů prošly bojovým nasazením.
Po návratu delegace do ČR by podle premiéra měla armáda co nejdříve rozhodnout, jaké systémy chce pořídit. Zmínil také izraelský systém Barak, který nakoupilo Slovensko a o němž chce česká strana také jednat s výrobcem. Konkrétní harmonogram případného nákupu ani objem zakázky Babiš neupřesnil.
Vedle obranné spolupráce se dnešní jednání týkala také mezinárodní situace v regionu a možností spolupráce v oblasti umělé inteligence. Česká delegace se chce v Izraeli věnovat rovněž zdravotnictví, zejména spolupráci v onkologii.
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