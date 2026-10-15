Americká společnost Colossal Biosciences uvedla, že pokračuje ve své snaze oživit dronteho mauricijského, který je známý též jako blboun nejapný, který vyhynul v 17. století. Napsala to ve středu agentura Reuters. Společnost nyní mapuje genom ptáka za použití umělé inteligence.
Společnost vytvořila AI nástroj, který jí usnadňuje rekonstrukci genomu blbouna nejapného z uchovaných zlomů. Firma tvrdí, že má zmapováno 95 procent genomu.
Firma chce oživit několik století vyhynutého ptáka pomocí genetického editingu. Na základě informací získaných při studiu genomu dronteho mauricijského by pak upravila DNA holuba nikobarského, který patří k nejbližším druhům vyhynulého ptáka. Firma postupovala podobně ve snaze oživit dávno vyhynulý druh pravlků obrovských. Podle některých vědců však tři štěňata narozená při pokusu byla jen geneticky modifikovanými vlky obecnými.
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Poslední exemplář blbouna nejapného byl spatřen v roce 1662. Nelétavý pták obýval ostrov Mauricius. Druhu se stalo fatální trvalé osídlení ostrova člověkem v 16. a 17. století. "Dronte mauricijský je nejznámějším případem vyhynutí, které způsobil člověk. Zmizel několik dekád po příchodu lidí na Mauricius, a to především kvůli zavlečení invazivních druhů," řekl agentuře Reuters šéf firmy Ben Lamm. Lamm také tvrdí, že firma spolupracuje s úřady na Mauriciu ohledně možného návratu druhu na ostrov.
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