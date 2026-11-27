Hackeři se nabourali do hlavní cloudové výpočetní platformy letectva Spojených států, píše agentura Reuters s odvoláním na tři informované zdroje. Letectvo průnik do platformy Cloud One zaznamenalo v posledním měsíci během aktualizace systému. Incident by mohl ohrozit velké množství citlivých údajů o taktice, personálu a logistice. Není však zřejmé, zda byla nějaká data ukradena. Letectvo v prohlášení uvedlo, že se nevyjadřuje k „bezpečnostnímu stavu, zranitelnosti ani provoznímu stavu konkrétních sítí a systémů“. Dodalo, že průběžně přijímá přísná opatření k ochraně svých informačních systémů a kapacit.
Platforma Cloud One, která byla uvedena do provozu v roce 2017, měla sloužit jako jednotné řešení informačních potřeb letectva. Sdružuje služby společností Microsoft, Amazon, Oracle a Alphabet a zajišťuje chod řady aplikací včetně těch, které obsahují údaje o personálu a výplatách nebo slouží pro logistiku a údržbu.
Jedna z aplikací například sdružuje data z radarů protivzdušné obrany a další zdroje dat z celé Severní Ameriky. Další eviduje bomby a rakety amerického letectva rozmístěné na více než 200 místech po celém světě.
Cloud One je jedna z největších cloudových platforem americké armády, uvedly dva zdroje. „V tomto případě je průnik závažný problém,“ řekl jeden z nich. Vyšetřovatelé podle zdrojů povolali kybernetické velitelství americké armády, aby posoudilo rozsah škod.
Hlavním dodavatelem letectva pro Cloud One byla do loňského roku společnost SAIC, než ji vystřídala firma Leidos.
Umělá inteligence v rukou kyberzločinců. Jejich AI agenti útočí na lidi a firmy. Úniky dat celosvětově vzrostly o 95 procent
Informace o hackerském průniku se objevily v době zvýšených obav z kybernetických útoků s využitím umělé inteligence (AI). Ty představují závažné riziko pro cloudové sítě, jelikož modely AI dokážou rychle odhalit slabá místa v rozsáhlých systémech.
Stanice CNN minulý týden informovala, že terčem hackerských útoků se staly i americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) a ministerstvo zemědělství.
Administrativa prezidenta Donalda Trumpa se přitom v poslední době snažila zmírnit obavy veřejnosti o kybernetické zabezpečení země. Nedávné výpadky v USA postihly letectví, banky či Národní bezpečnostní agenturu (NSA). Členové vlády tvrdí, že tyto incidenty spolu nesouvisejí a že technické problémy nevyvolali záměrně aktéři se zlými úmysly.
Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
S reklamou a bez mobilní aplikace:
Vyzkoušet HN mini za 45 Kč
Bez reklam a s mobilní aplikací:
Koupit HN měsíční za 90 Kč
Koupit HN roční za 3290 Kč