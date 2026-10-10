Irské předsednictví navrhuje, aby Evropská unie v budoucím rozpočtu využila pět nových vlastních zdrojů. Jsou to stejné zdroje, které již dříve navrhla Evropská komise, tedy příspěvky velkých společností podle jejich obratu, příspěvky související s tabákovými výrobky a nesesbíraným elektroodpadem a část výnosů ze systému obchodování s emisními povolenkami ETS 1 a z mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích (CBAM). Českou europoslankyni Danuši Nerudovou, která je spoluzpravodajkou Evropského parlamentu pro vlastní zdroje, zklamalo, že irské předsednictví nezohlednilo žádný z návrhů EP.
„Je zřejmé, že předsednictví se rozhodlo nepřijmout žádné rozhodnutí na straně příjmů a navrhlo pouze drobné úpravy. Velmi nás zklamalo zejména to, že nebyl zohledněn žádný z návrhů Evropského parlamentu, přestože se u mnoha členských států setkaly s pozitivním ohlasem,“ reagovala na irský návrh europoslankyně Nerudová.
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Jednání o rozpočtu EU na roky 2028 až 2034 se konají právě teď a otázka jeho příjmové stránky je klíčová. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová už v červenci uvedla, že bez nových vlastních zdrojů nebo vyšších příspěvků členských států by bylo nutné navrhovaný unijní rozpočet snížit o 40 procent.
Státy přispívají do rozpočtu EU primárně na základě své ekonomické síly, měřené hrubým národním důchodem (HND). Komise už loni navrhla pět nových vlastních zdrojů. Jde o výnosy z emisních povolenek (EU ETS), příjmy z uhlíkového cla (poplatky u emisně náročného zboží dováženého do EU), poplatek z nesesbíraného elektroodpadu, daň z tabáku a příspěvek velkých firem (CORE) působících na jednotném trhu EU. Celkem komise odhaduje, že těchto pět zdrojů by mohlo přinášet asi 58,5 miliardy eur ročně.
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Další tři zdroje přidal Evropský parlament: daň z digitálních služeb, daň z on-line hazardních her a zdanění kapitálových zisků z kryptoaktiv. Irský vyjednávací rámec ale žádný ze zdrojů navrhovaných EP nezmiňuje.
Irské předsednictví v sobotu celkově navrhlo snížení příštího sedmiletého rozpočtu EU na 1,622 bilionu eur (zhruba 39,5 bilionu korun), ukázal příslušný dokument. Evropská komise loni v červenci navrhla rozpočet v objemu 1,763 bilionu eur (zhruba 42,9 bilionu korun). Irský návrh je tak přibližně o osm procent nižší než původní návrh komise.
Největší procentní snížení oproti původnímu návrhu Evropské komise se týká rozpočtového okruhu Globální Evropa, kde irské předsednictví navrhuje škrty ve výši 17 procent. V oblasti konkurenceschopnosti, prosperity a bezpečnosti počítá se snížením o 13 procent, v administrativě o 8,8 procenta a v oblasti hospodářské, sociální a územní soudržnosti, zemědělství a rybolovu o tři procenta.
„Škrty jsme očekávali, ale jsou zásadní, zejména v nových prioritách, jako jsou konkurenceschopnost a obrana,“ reagovala na celkový návrh europoslankyně Nerudová. „Za absurdní krok například považuji 35procentní škrt v programu na ochranu před přírodními katastrofami. Těch přitom bude v důsledku klimatických změn stále přibývat, jak nám ostatně ukázalo i letošní léto s rozsáhlými lesními požáry, vlny veder a sucha.“
Česká europoslankyně z nejsilnější Evropské lidové strany (EPP) zkritizovala i škrty například v programech zaměřených na energetické propojení Evropy. „Doufám, že evropští lídři návrh irského předsednictví přepracují. Nemluvě o tom, že pokud se nenajdou nové vlastní zdroje, tak škrty budou muset být ještě vyšší kvůli splácení pandemických půjček.“
„Irský návrh představuje pokus o kompromis mezi požadavky na rozpočtovou zdrženlivost a potřebou financovat nové evropské priority. Snížení výdajů proti návrhu Evropské komise je pochopitelné vzhledem k napjatým veřejným financím řady členských zemí,“ řekl ČTK analytik Deloitte David Marek. Pro Česko je podle něj důležité omezení prostředků na regionální rozvoj a zemědělství, které může snížit objem evropských dotací. Klíčová otázka ovšem není pouze velikost společného rozpočtu, ale především to, zda jeho struktura odpovídá dlouhodobým ekonomickým prioritám Evropy, dodal.
Nový návrh rozpočtu na roky 2028 až 2034 bude jedním z hlavních témat říjnového summitu EU, který začíná příští čtvrtek v Bruselu.
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