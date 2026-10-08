Propočet někdy ukáže, že to, co jste považovali za nerozumný krok, se vám nakonec může vyplatit. Takový propočet se objevil nyní i pro Česko. Podle něj by vydělalo vůbec nejvíc ze všech zemí unie, pokud by přistoupilo na návrh, který nedávno předložila Evropská komise. O co jde? To a mnohem víc se dozvíte v newsletteru Ředitelé Evropy, který je o české roli v Evropě a dění v Evropské unii. Může vám každý čtvrtek chodit do vašich e-mailů. Odebírejte!
Co pro nás kdy EU udělala…
Před nadcházejícími komunálními volbami se o tom vůbec nemluví, i když by mělo. Pro české obce jsou peníze z různých evropských fondů dosti zásadní. Skoro 65 procent veškeré výstavby vodovodů, kanalizací a čističek odpadních vod se v období 2021 až 2027 realizuje s významným podílem evropského financování. Totéž platí o dvou třetinách rekonstrukcí či staveb škol a školek. Dopravní infrastrukturu pak stavíme prakticky jen s evropským spolufinancováním. Ukazují to data, která mi poskytl ústav STEM, za což děkuji. Vždy je ovšem dobré připomenout, že v EU nejsme kvůli těmto dotacím. Pokud jde o ekonomiku, ještě neskonale větší benefity má Česko ze společného unijního trhu.
Česko jako vítěz?
Co se dočtete dál
- Jaká úprava v průmyslové politice může být pro Česko velmi zisková.
- Kdo ji především prosazuje a proč.
- Proč naopak Česku v jiné záležitosti hrozí mezinárodní ostuda jakou snad ještě nezažilo.
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