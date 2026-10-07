Letošními laureáty Nobelovy ceny za chemii jsou Francouz Henri Kagan a Japonec Kenso Soai za objev nelineárních efektů a autokatalýzy v asymetrické organické syntéze, oznámila ve středu švédská akademie věd. Jejich převratné dílo pomáhá k optimalizaci výroby léčiv, hnojiv, ale i parfémů.
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Objev oceněné dvojice je klíčový pro pochopení vzniku homochirality, která je jednou z největších záhad chemie, uvedla akademie. Jde o stav, kdy se skupina molekul vyskytuje pouze v jedné prostorové orientaci. Funguje u živých organismů, kde například aminokyseliny jsou levotočivé a cukry pravotočivé.
Nyní pětadevadesátiletý Kagan přišel v 80. letech minulého století na nový způsob manipulace s chemickými reakcemi. Objevil nelineární efekty, při nichž nečistý katalyzátor vytváří velmi čistý produkt.
O dvacet let mladší Soai v 90. letech popsal fenomén asymetrické autokatalýzy, při níž vznikající produkt funguje jako vlastní katalyzátor a sám sebe exponenciálně množí.
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