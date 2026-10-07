Teroristické hnutí Hamás v den třetího výročí svého útoku na Izrael ze 7. října 2023 tento čin označilo za historický milník v boji palestinského lidu. Hamás v prohlášení na Telegramu, o němž informoval server televize Al-Džazíra, také uvedl, že Izraeli se ho dodnes nepodařilo zlikvidovat. Právě to přitom bylo cílem izraelské vojenské operace v Pásmu Gazy, která následovala po útoku před třemi lety.
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Hamás také tvrdí, že jeho útok byl výsledkem desetiletí izraelské okupace, blokády a úderů. Válku v Gaze označil za genocidní a vyzval Mezinárodní trestní soud a Mezinárodní soudní dvůr, aby stíhaly izraelské představitele odpovědné za zločiny v Pásmu Gazy.
ICC už v listopadu 2024 vydal zatykače na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, bývalého izraelského ministra obrany Joava Galanta a někdejšího velitele vojenského křídla Hamásu Muhammada Dífa kvůli podezření z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti během války v Gaze.
Radikální hnutí dále poznamenalo, že je nadále odhodlané plnit své povinnosti vyplývající z dohody o příměří. Spojené státy a země, které fungují jako prostředníci, by podle něj měly zajistit, aby také Izrael plnil své závazky.
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Hamás a další ozbrojené palestinské skupiny před třemi lety přepadly jih Izraele. Útoky, při nichž ozbrojenci zabili 1200 lidí a dalších 251 unesli do Pásma Gazy, byly nejkrvavější v izraelské historii.
Následné izraelské bombardování a pozemní operace v Pásmu Gazy podle tamního ministerstva zdravotnictví kontrolovaného vládou Hamásu zabily 74 tisíc lidí. Tyto údaje, které OSN považuje za spolehlivé, nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, ale podle zahraničních nevládních organizací přes 80 procent obětí byli civilisté.
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