Írán by mohl zničit města jako Los Angeles a San Diego, prohlásil v pondělí americký prezident Donald Trump s tím, že by se jednalo o malou daň za vítězství. Výroky na sjezdu na podporu republikánů v Nebrasce před volbami do Kongresu pobouřil demokratické lídry Kalifornie, kteří se proti nim ostře ohradili, píše agentura Reuters.
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Republikánský prezident ke svým příznivcům v zemědělské oblasti Nebrasky promlouval o ekonomických obětech Američanů v době války s Íránem. Prohlásil, že je odhodlán „dosáhnout obrovského vítězství, protože to stvrdí vše, co jsme udělali“. Ve zřejmé narážce na růst cen paliv, hnojiv a dalších produktů v důsledku narušení trhu s energiemi kvůli válce řekl, že je to malá daň.
„Je to malá daň za zajištění bezpečnosti světa, bezpečnosti naší země. Mohli by zničit město. Nechte je zničit Los Angeles, nechte je zničit San Diego. To je velmi malá daň a velmi brzy to skončí,“ řekl prezident necelý měsíc před volbami do Kongresu.
„V podstatě už to skoro skončilo. Ale skončí to velmi brzy a skončí to tak či onak,“ dodal Trump o válce, kterou USA s Izraelem rozpoutaly útoky na Írán na konci února a která je mezi Američany nepopulární.
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Prezidentovy výroky vyvolaly ostrou reakci kalifornských představitelů. Demokratický guvernér Kalifornie Gavin Newsom prezidenta označil za vyšinutého a nebezpečného. „Poté, co vyslal Národní gardu a námořní pěchotu, aby okupovaly Kalifornii, nyní Donald Trump prohlašuje, že zahraniční nepřátelé by měli ‚zničit‘ Los Angeles a San Diego,“ napsal Newsom na X.
Demokratická starostka Los Angeles a bývalá kongresmanka Karen Bassová prezidentovy výroky rovněž odsoudila. „Prezident Spojených států navrhl, aby zahraniční vláda zaútočila na Los Angeles. Jeho postoje proti našemu městu jsou nebezpečné a mohly by ohrozit naši bezpečnost,“ uvedla v prohlášení.
„Nikdy nebudeme ‚malou daní‘. Vynechte naše město ze své válečné rétoriky,“ uvedl starosta San Diega, demokrat Todd Gloria.
Od Trumpových prohlášení se distancoval i kalifornský republikán Jim Desmond, který v listopadových volbách usiluje o křeslo ve Sněmovně reprezentantů. „Rozhodně s výroky prezidenta Trumpa nesouhlasím. Amerika se musí Íránu postavit a bránit své zájmy, ale první povinností našeho vrchního velitele je chránit Američany a naši vlast,“ napsal na X. „Žádné americké město není postradatelné a žádná americká rodina by nikdy neměla být vnímána jako vedlejší škoda,“ napsal.
Los Angeles je po New Yorku druhé nejlidnatější město Spojených států a nejlidnatější město v Kalifornii. San Diego je druhým nejlidnatějším městem tohoto státu na západním pobřeží země.
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