Poslanci zemského sněmu v Sasku-Anhaltsku v úterý jeho předsedou zvolili zástupce Alternativy pro Německo (AfD) Tobiase Rausche. Jde o prvního politika z této protiimigrační a pravicově populistické strany v čele některého z německých regionálních parlamentů. Agentura DPA píše, že Rausche podpořilo 48 poslanců, 29 hlasovalo proti němu a pět se zdrželo.
Server Focus.de popsal, že v okamžiku ohlášení výsledku hlasování panovalo v plenárním sále zemského sněmu ticho. Prolomil jej šéf AfD v této spolkové zemi Ulrich Siegmund, který povstal a začal tleskat. Pak ho následovali další zástupci strany.
„Časy politické protipožární zdi by měly patřit minulosti,“ řekl Rausch po svém zvolení. Termínem „protipožární zeď“ (Brandmauer) je v Německu označován princip některých stran, které odmítají spolupracovat s extremisty. Rausch uvedl, že jeho strana se umí poučit z minulosti a těší se na spolupráci se všemi poslanci.
AfD před měsícem s jasnou převahou vyhrála volby do zemského sněmu v této spolkové zemi, absolutní většinu v regionálním parlamentu však nezískala.
Úterní hlasování bylo tajné, ale podporu 35letému Rauschovi už dříve vyjádřila strana Spojenectví sociální spravedlnosti a hospodářského rozumu (BSW; dříve Spojenectví Sahry Wagenknechtové). Podle ní je normální, aby nejsilnější strana ve sněmu obsadila funkci předsedy.
Jen špatná řešení: CDU je v situaci, kdy spásou není ani výměna kancléře. Kam míří Německo a co je poslední nadějí Merze?
Alternativu pro Německo celoněmecká vnitřní tajná služba loni označila za prokazatelně pravicově extremistickou. Strana se proti tomu brání u soudu. V Sasku-Anhaltsku tajná služba místní buňku AfD jako prokazatelně pravicově extremistickou vede už od roku 2023. Proti zvolení jejího člena do čela zemského sněmu protestovali zástupci sociálních demokratů, Zelených a Levice. Konzervativní CDU doporučila svým poslancům, aby se hlasování zdrželi.
Mezitím se AfD dál snaží o sestavení vlády. Její lídr Siegmund se chce nechat na zasedání sněmu v prosinci zvolit sasko-anhaltským premiérem. BSW ovšem odmítá přímou spolupráci s AfD a nechce s ní vstoupit do vlády. Nevyloučila ale, že ve třetím kole hlasování o premiérovi by se mohla zdržet, což by situaci odblokovalo.
Před prvním jednáním nového sasko-anhaltského zemského sněmu se v Magdeburku na náměstí před parlamentem podle portálu MDR.de sešlo asi 500 lidí, kteří nesouhlasili se zvolením politika z AfD do tak důležité funkce. Měli s sebou například obří transparent s nápisem „Ne spolupráci s krajní pravicí“.
Alternativa pro Německo nedávno vyhrála také zemské volby v Meklenbursku-Předním Pomořansku a získala tak nejsilnější pozici ve třetím zemském sněmu. Od roku 2024 má nejvíce mandátů v Durynsku.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit