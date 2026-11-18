Německo od příštího roku sníží daň z elektřiny a zavede cenový strop na pohonné hmoty. Na nočním jednání se na tom dohodly strany německé vládní koalice - konzervativní unie CDU/CSU a sociální demokracie (SPD). Obě opatření mají být dočasná. Snížení daně z elektřiny, které prosazoval kancléř Friedrich Merz, má platit zatím rok, nejvyšší povolené ceny pohonných hmot bude vláda určovat prozatím tři měsíce.
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Rozpočtový výbor německého Spolkového sněmu minulý pátek schválil podobu státního rozpočtu na příští rok. Počítá s výdaji 560,9 miliardy eur (13,7 bilionu Kč). Schválení výborem obvykle znamená, že skončila jednání vládních stran o rozpočtu. Tentokrát ale CDU/CSU a SPD nedořešily spor o snížení daně z elektřiny.
Německo už letos snížilo daň z elektřiny pro energeticky náročné průmyslové podniky a zemědělské a lesnické podniky. Merz a jeho křesťanští demokraté ji ale chtěli snížit pro všechny, tedy i pro zbylé podniky a domácnosti. Ministr financí a spolupředseda SPD Lars Klingbeil ale snížení daně odmítal, protože podle něj na takový krok nejsou v rozpočtu dostatečné prostředky. Podle propočtů by toto opatření státní kasu přišlo na 5,4 miliardy eur ročně.
Na koaličním jednání, které začalo v úterý odpoledne a skončilo v noci na středu, se nakonec vládní strany dohodly na kompromisu. Daň z elektřiny se sníží, zatím ale jen na příští rok. "Trvalé snížení je v plánu," uvedly strany v prohlášení.
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Daň klesne na nejnižší možnou úroveň v rámci Evropské unie, která činí 0,1 centu za kilowatthodinu (kWh). Nyní činila daň v Německu 2,05 centu. Podle srovnávacího webu Verivox to pro tříčlennou domácnost s roční spotřebou 4000 kWh znamená měsíčně o 7,75 eura nižší náklady. Pro domácnost, v níž žije jen jedna osoba, která má spotřebu 1500 kWh ročně, půjde o úsporu zhruba tři eura měsíčně. U firem bude úspora výrazně vyšší.
Kromě snížení daně z elektřiny se vládní strany na nočním jednání dohodly také na zavedení cenového stropu na pohonné hmoty. Na konci tohoto roku vyprší totiž platnost opatření, které od začátku října na tři měsíce snižovalo energetickou daň na naftu a benzin. Cenu pohonných hmot na čerpacích stanicích měla takzvaná čerpací sleva snížit o téměř 17 centů na litr.
Od nového roku tak vláda zavede - prozatím na tři měsíce - cenový strop na pohonné hmoty. Jak přesně bude fungovat, ale není jasné. Dosavadní návrh z dílny ministryně hospodářství Katheriny Reicheové z CDU koaliční sociální demokraté odmítli. Návrh počítal s velmi přísnými podmínkami. Cenový strop měl být aktivován jen v případě, že by ceny nafty a benzinu vzrostly ve třech po sobě jdoucích týdnech o více než pět procentních bodů ve srovnání se zdražením v průměru zbylých zemí Evropské unie. Podle agentury DPA ale taková situace nikdy v minulosti nenastala.
Ceny pohonných hmot v Německu - stejně jako jinde ve světě - začaly růst, když Spojené státy a Izrael zaútočily na konci února na Írán. Válka narušila volnou plavbu Hormuzským průlivem, který je důležitý pro vývoz ropy ze zemí kolem Perského zálivu.
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