Nejprve na začátku září Sasko-Anhaltsko, o dva týdny později také Meklenbursko-Přední Pomořansko. Pravicová strana Alternativa pro Německo má za sebou v krátké době hned dva velké volební úspěchy. Zároveň se posunula do čela předvolebních preferencí v části celostátních průzkumů. Vedoucí Katedry německých a rakouských studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy Zuzana Lizcová v rozhovoru pro Ekonom vysvětluje, proč je tato strana problematická a proč se dokonce objevují hlasy, aby byla zakázána. Části jejích představitelů podle německých úřadů totiž prosazuje etnické pojetí národa a zpochybňuje rovné postavení občanů s migračním původem. Akademička také hovoří o podílu, jaký má na vzestupu krajní pravice někdejší dlouholetá kancléřka Angela Merkelová, a o tom, že ekonomický program AfD je nerealistický.
Jak hluboko do minulosti sahají politické změny, které vedly k dnešnímu posílení AfD? Uvolnila prostor už Angela Merkelová posunem CDU do středu?
Angele Merkelové se podařilo zůstat 16 let v čele německé vlády a z tehdejšího pohledu byla její politika velmi úspěšná. Fungoval německý ekonomický model a tím, že se jí podařilo etablovat CDU/CSU v politickém středu, do značné míry oslabila i její politické konkurenty. Z krátkodobého politického hlediska to byla výhoda. Nicméně tím odhalila pravé křídlo. Navíc v mnoha momentech prezentovala svoji politiku jako bezalternativní.
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