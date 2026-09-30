Slovenský premiér Robert Fico už není tím politikem, kterým býval. Má za sebou sérii výroků zpochybňujících prozápadní orientaci, která ze Slovenska dělá jeden z nejslabších článků politické soudržnosti NATO, kterou se Rusko snaží narušit. A nezvládl ani poslední otočku v permanentní koaliční krizi své vlády. Jeho koaliční partner Andrej Danko s pomocí opozice odvolal ministra životního prostředí Tomáše Tarabu, což může vyústit ve ztrátu vládní většiny v parlamentu.
Parlamentní volby se podle řádného kalendáře mají konat na Slovensku příští rok na podzim, v tuto chvíli ale není vyloučené, že budou dřív. Lednový termín, kterým ještě před Tarabovým pádem vyhrožoval Fico svým koaličním partnerům, je ale spíš nepravděpodobný. Parlament by se musel rozpustit do 12. října.
Co se dočtete dál
- Jaké možnosti má premiér Fico.
- Proč bude nepopulární jakákoliv vláda.
- Jaké státy východního křídla čekají brzo volby.