Velká část českých elektrických lokomotiv už na východ Slovenska neprojede. Tamní železnice totiž v noci z pondělí na úterý přepnuly klíčový uzel Žilina na střídavé napájení.
Uzavřela se tím éra, kdy mohly starší stroje jezdit až do Košic. Změna už se dopravců příliš nedotkne, poslední roky staré stejnosměrné lokomotivy z hlavních tahů skoro vymizely kvůli povinnému zabezpečovači ETCS na českých koridorech.
Větší problém nastal ve středu, tedy den po přepnutí. Provoz v Žilině ochromil požár zabezpečovacího zařízení české firmy AŽD.
Slovenská železniční správa ŽSR ve stanici omezila provoz; osobní vlaky jezdí pomalu na takzvanou přivolávací návěst, která se používá při poruše zabezpečovacího zařízení. Nákladní doprava se zastavila úplně. „Slovenská strana odhaduje předpoklad obnovy na jeden až tři dny,“ uvedl mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.
Souvislost s přechodem na střídavé napájení se nabízí: v podobných případech v Česku i na Slovensku se muselo zabezpečovací zařízení zpravidla dost upravovat.