Ruské velvyslanectví v Belgii varovalo Severoatlantickou alianci, že její nezodpovědný přístup vůči Kaliningradské oblasti zvyšuje riziko přímého ozbrojeného střetu. Rusko je podle ambasády připraveno nasadit zbraně k obraně svého území v případě jakýchkoli pokusů zemí NATO o blokádu této oblasti. Napsala to dnes agentura TASS s odkazem na komentář zmíněného velvyslanectví, které má na starosti diplomatické kontakty s NATO.
Ruští diplomaté zdůraznili, že Rusko nemá úmysl podnikat bojové operace proti pobaltským zemím ani motiv k takovému jednání, v případě nutnosti obrany Kaliningradské oblasti však podle Moskvy budou nasazeny všechny "nezbytné síly a prostředky". V prohlášení ruské diplomatické mise se také píše o "agresivní politice" prosazované vedením a členskými státy NATO a o tom, že "dobrodružný a nezodpovědný kurz" aliance výrazně zvyšuje riziko přímého ozbrojeného střetu s Ruskem.
"Zdůraznili jsme, že Rusko disponuje nezbytnými prostředky k odražení případné agrese a je připraveno nasadit veškerý arzenál zbraní, který má k dispozici, k obraně svého území v případě pokusů zemí NATO izolovat Kaliningradskou oblast od zbytku naší země. Vyzvali jsme země tohoto bloku, aby se zdržely dalších eskalujících prohlášení a činů s cílem zabránit rozsáhlé konfrontaci," uvádí se v dokumentu.
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Kaliningradská oblast vklíněná mezi Polsko a Litvu je exklávou, tedy územím, které je od svého "mateřského státu" oddělené jinými zeměmi.
Ruští diplomaté se rovněž zmiňují o "bezprecedentním nárůstu" vojenské aktivity aliance u západoruských hranic v podobě rozsáhlých cvičení a údajného nacvičování útočných operací. NATO se podle nich také v Pobaltí neustále pokouší vytvářet nové hrozby pro ruské námořnictvo, simuluje scénáře odtržení Kaliningradské oblasti a vypracovává plány na vojensko-politickou izolaci ruských severozápadních přístavů.
Ruští diplomaté poukázali i na podle nich prudkou eskalaci rétoriky o schopnostech aliance udeřit na vojenské objekty v Kaliningradské oblasti, které považují za záměrné zvyšování konfrontace. Vymezili se také proti výrokům NATO o "ruském nebezpečí" a šíření podle nich nepravdivých informací o záměrech Moskvy zaútočit nejpozději do roku 2029, možná i dříve, na jeden z pobaltských států.
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