Agresivní postoj Ruska představuje přímou hrozbu pro evropskou bezpečnost, řekl v projevu na Valném shromáždění OSN v New Yorku prezident Petr Pavel. Rizika podle něj rostou každým dnem. Bezprostřednost hrozby podle něj názorně ukázal nedávný pokus o dronový útok na letišti u Lipska. Důsledky ruské agrese ale podle něj sahají daleko za hranice Evropy.
Kdy, kde a jak Rusko zaútočí? Kreml s Evropou rozehrál hru, ve které určuje pravidla hlavně Putin
„Ruská válka podkopala globální potravinovou bezpečnost, narušila zemědělskou produkci, vývoz a dodavatelské řetězce. Její dopady pociťujeme v mé zemi, ale ještě palčivěji v částech Afriky a jinde, zejména v zemích, které jsou závislé na stabilních a cenově dostupných dodávkách potravin,“ prohlásil Pavel.
Zopakoval, že Rusko jako stálý člen Rady bezpečnosti OSN zahájilo a vede válku v rozporu s Chartou OSN a základními principy mezinárodního práva. „Ruská agrese nadále působí ukrajinskému lidu nesmírné utrpení. Civilní obyvatelstvo i infrastruktura jsou i nadále bez rozdílu napadány,“ podotkl.
Mocí, vlivem a odpovědností, díky kterým může přispívat k ukončení válek, podle něj disponuje Čína. Ta je rovněž stálým členem Rady bezpečnosti. „To zahrnuje i využití jejího vlivu k ukončení ruské agrese vůči Ukrajině,“ řekl.
Situace v Evropě je nejhorší od roku 1945. Vůči ruské hybridní válce jsou zranitelnější státy na východě NATO
OSN je podle Pavla nepostradatelná jako fórum pro dialog, a to i v situacích, kdy se dohoda zdá být velmi vzdálená. „Zatímco musíme pro Rusko zvyšovat cenu války, musíme zároveň dát skutečnou šanci vážnému diplomatickému úsilí. Na diplomacii nejvíce záleží ne mezi přáteli, ale mezi protivníky,“ uvedl.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit