Cena benzinu a nafty u amerických čerpacích stanic vyrostla o desítky procent. Spojené státy nedokážou, navzdory opačné rétorice, vítězným způsobem ukončit svou válku s Íránem. Prezident Donald Trump si opakovaně stěžuje na spojence, kteří podle něj ve válce Spojeným státům neposkytli dostatečnou pomoc. Byť vzápětí dodává, že žádnou nepotřebují. A uprostřed této situace, popisují očití svědci, vydal Trump svým spolupracovníkům tento příkaz: „Zavolejte Emmanuelovi.“ Tedy francouzskému prezidentu Emmanuelu Macronovi.
S Macronem ale Trump nechtěl probírat Írán, ceny ropy nebo třeba ruskou agresi na Ukrajině. „Emmanueli, stavím velký oblouk. Musím se rozhodnout, jestli na něm potřebuju mít vyhlídkovou plošinu. Ty ji na tom svém máš?“ Trump mluvil o slavném Vítězném oblouku na pařížské třídě Champs-Élysées. Usmyslel si totiž, že ve Washingtonu postaví vlastní oblouk, samozřejmě vyšší.
Co se dočtete dál
- Jak se projevuje fakt, že Trump je za vrcholem vlivu ve světě.
- Jak k tomu přispěli američtí spojenci včetně Evropanů.
- Jakými zásadními chybami Trump podryl postavení USA ve světě.