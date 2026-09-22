Umělá inteligence (AI) má větší potenciál než průmyslová revoluce a Spojené státy chtějí tuto příležitost využít. Na úvod zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku to v úterý prohlásil americký prezident Donald Trump. Ten za mystifikaci označil varování před AI a k možným obavám prohlásil, že vše pečlivě sleduje americké ministerstvo spravedlnosti. Rovněž řekl, že chce AI přejmenovat na superinteligenci (SI).
„Kdo bude mít SI, ten zvítězí,“ řekl Trump, který pro umělou inteligenci použil svůj termín. Prezident uvedl, že pokud jde o umělou inteligenci, jsou USA před Čínou.
Řada osobností, které u vývoje AI stály, případně se na něm podílejí, varuje před jejím příliš rychlým rozvojem, který by mohl vést i k zániku lidstva. Objevují se rovněž výzvy ke zpomalení vývoje AI a k větší regulaci této technologie.
„Je to kachna,“ řekl Trump o těchto varováních. Prezident v této souvislosti použil termín hoax, jak se mystifikacím či falešným informacím říká. Uvedl, že je to stejný případ jako mystifikace s otevřenými hranicemi, Ruskem, Ukrajinou či globálním oteplováním. „Planeta se ochlazuje,“ uvedl.
Trump před týdnem prohlásil, že on sám představuje dostatečnou pojistku proti nevyzpytatelné AI. Jakékoliv snahy tuto technologii omezit označil tehdy za zvrácené.
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