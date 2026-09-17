Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek na své sociální síti Truth Social napsal, že bylo dosaženo pokroku, který má vést ke zřízení základny americké armády v Polsku. V této souvislosti šéf Bílého domu vyzdvihl úsilí polského prezidenta Karola Nawrockého. Polsko o větší zastoupení spojenců z řad NATO na východním křídle silněji usiluje od začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022.

"Pokud k tomu dojde, bude velmi brzy oznámena poloha," uvedl Trump s tím, že půjde o historický krok ve spojenectví mezi USA a Polskem.

Polský ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz 11. září uvedl, že Polsko je připraveno hostit na svém území stálou přítomnost amerických vojáků, přičemž náklady by se pohybovaly v rozmezí 15 až 17 miliard zlotých (zhruba 84 až 95 miliard Kč). Jedná se podle něj o nejlepší investici do bezpečnosti a o cíl, o který Varšava usiluje dlouhodobě. O možnosti založit v Polsku trvalou americkou základnu hovořil tehdejší polský prezident Andrzej Duda během své návštěvy Bílého domu v roce 2018, za Trumpova prvního funkčního období. Podle tohoto plánu, který nebyl realizován, se základna měla jmenovat Fort Trump.

Polsko nedávno navštívili náměstek amerického ministra zahraničí pro kontrolu zbraní a mezinárodní bezpečnost Thomas DiNanno a zástupce náměstka ministra obrany pro Evropu a politiku NATO Will Cappelletti.

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Mobilní aplikace
  • Bez reklam
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Články v audioverzi + playlist
  • Možnost kdykoliv zrušit
za 80 Kč s mobilní aplikací
a bez reklam nebo za 40 Kč bez mobilní aplikace
a s reklamou