Ruský dron na západě Ukrajiny, dva kilometry od hranic s Polskem, v neděli zasáhl lokomotivu osobního vlaku, oznámily na sociální síti ukrajinské dráhy. Díky včasné výstraze nebyl při náletu nikdo zabit či zraněn, dodaly. Vlak jel z Kyjeva do Varšavy a ruský dron jej napadl poblíž hraničního přechodu Jahodyn–Dorohusk, kde již dříve ruský bezpilotní letoun zasáhl čerpací stanici, na které vzplály dva kamiony, informují média.
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Kvůli ruským útokům u polské hranice svolal polský premiér Donald Tusk zvláštní poradu, které se kromě ministrů zúčastnili zástupci zpravodajských služeb, uvedla polská média s odvoláním na vládního mluvčího Adama Szlapku. Na západě Ukrajiny podle polských vojáků útočily ruské drony s proudovým pohonem. Po mimořádném zasedání Tusk varoval před zintenzivněním ruských útoků na Ukrajině v nadcházejících týdnech a před eskalací, která by mohla zasáhnout i Polsko.
Ruský dron poblíž přechodu Jahodyn-Dorohusk zaútočil na vlak jedoucí z Kyjeva do Varšavy, řekl televizní stanici Suspilne náměstek ředitele ukrajinských drah Oleksandr Ševčenko. V okamžiku útoku se vlak nacházel dva kilometry od polských hranic, dodala stanice na svém webu. Vlak, kterým cestovalo 206 lidí, převzal polský dopravce se zpožděním 370 minut, uvedla společnost PKP Intercity.
List Financial Times napsal, že krátce před zasaženým vlakem projížděl po stejné trati směrem do Polska vlak s řadou prominentních postav veřejného života včetně švédského expremiéra Carla Bildta, které se vracely z bezpečnostní konference v Kyjevě. Podle německého listu Der Spiegel byl ve vlaku i bývalý britský premiér Boris Johnson či bezpečnostní poradce německého kancléře Friedricha Merze Günter Sautter. Z téže konference se vracel i někdejší český ministr zahraničí Jan Lipavský. „Donald Tusk jen před pár dny varoval před ruskými útoky na hraniční přechody s Ukrajinou. Ruské útoky se přesouvají stále blíže k hranicím NATO,“ napsal Lipavský na síti X.
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Velitelství polských ozbrojených sil kvůli náletům ruských dronů na západě Ukrajiny vyslalo do vzduchu stíhačky. Ve zprávě o ukončení operace uvedlo, že nezaznamenalo narušení polského vzdušného prostoru.
Ohrožení bezpečnosti bylo reálné, drony útočily na cíle vzdálené „jen pár kilometrů od naší hranice“, řekl mluvčí polského velitelství Jacek Goryszewski podle televize TVN 24.
Šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha po útocích dronů v blízkosti ukrajinsko-polské hranice vyzval západní partnery, aby uvalily na režim ruského prezidenta Vladimira Putina „razantní sankce“. „Putinův teror ‚klepe‘ přímo na dveře Evropské unie a NATO. Ruští barbaři stojí u vašich bran,“ uvedl Sybiha a vyzval partnery, aby úplně ukončili obchodování s Ruskem a zakázali Rusům vstup do západních zemí. „Putin musí pochopit, že jeho barbarství narazí na rozhodnou reakci, která mu prodraží válku na neúnosnou míru. Jedině tak ho lze zastavit,“ zdůraznil.
Přechody na polsko-ukrajinské hranici během noci přerušily provoz, který mezitím obnovily, uvedla TVN 24 s odvoláním na pohraniční stráž. Jeden z dronů podle mluvčí polského ministerstva vnitra Karoliny Galecké zasáhl čerpací stanici v ukrajinské obci Jahodyn u polské hranice, kde v důsledku útoku vzplály dva nákladní vozy. Podle pohraničníků se dron zřítil asi 800 metrů od hraničního přechodu Jahodyn–Dorohusk, dodala stanice.
Ruské útoky u hraničního přechodu Dorohusk a na osobní vlak u polské hranice bereme s největší vážností, uvedl polský ministr vnitra Marcin Kierwiński, který Rusko označil za nepřítele svobodného světa. „Putin eskaluje,“ okomentoval útoky ministr zahraničí Radosław Sikorski. „Vojsko má v takové situaci nadále svázané ruce,“ postěžoval si serveru Wirtualna Polska penzionovaný generál, někdejší velitel speciálních sil Roman Polko, podle kterého by vláda měla vojákům povolit sestřelovat ruské drony ještě nad ukrajinským územím.
Polsko patří k hlavním podporovatelům Ukrajiny, která se s pomocí Západu pátým rokem brání ruské agresi ve válce rozpoutané na rozkaz ruského prezidenta Vladimira Putina. Na východě Polska, poblíž hranice s Ukrajinou, se také nalézají překladiště západní pomoci, včetně zbraní a munice.
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