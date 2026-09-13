Americký prezident Donald Trump dnes vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby přestal útočit na ruskou ropnou infrastrukturu, píše agentura Reuters. Trump podle ní také prohlásil, že ukrajinské údery na ruskou ropnou infrastrukturu vedou k nedostatku paliva, což má negativní dopady pro celý svět.
Ukrajinské útoky na ruské ropné rafinerie v posledních měsících vedly k poklesu zásob pohonných hmot. Ukrajina, která se pátým rokem brání ruské agresi a čelí pravidelným ruským útokům na svou vlastní energetickou infrastrukturu, uvádí, že rafinerie jsou legitimními vojenskými cíli.
Průměrná cena nafty v USA, kterou využívají nákladní automobily, vlaky, lodě a zemědělská technika, ve čtvrtek poprvé překročila hranici šesti dolarů (125 Kč) za galon (3,8 litru), jak uvádí server GasBuddy sledující vývoj cen. Růst cen je jedním z témat před listopadovými kongresovými volbami, v nichž se očekávají ztráty Trumpových republikánů ve prospěch opozičních demokratů.
„Pan Zelenskyj musí udělat jednu věc: musí přestat ničit zásoby nafty v Rusku,“ řekl Trump novinářům během návštěvy turnaje Irish Open, který se koná na západě Irska na golfovém hřišti patřícím jeho rodině. „Mluvili jsme o tom s panem Zelenským. Existuje spousta jiných cílů. Neútočte na palivo. To škodí celému světu,“ dodal.
Trump, který od konce února vede konflikt s Íránem, což vedlo mimo jiné k výraznému omezení přepravy ropy v Hormuzském průlivu, také řekl, že za globální nedostatek paliva „nemůže Blízký východ, nýbrž to, co se děje mezi Ruskem a Ukrajinou“.
Rusko podle předběžné vládní prognózy, do které nahlédla agentura Reuters, kvůli válce snížilo odhad produkce ropy pro letošní rok na nejnižší úroveň za posledních 17 let a revidovalo výhled vývozu paliv pro roky 2026 a 2027.
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