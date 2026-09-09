Írán zaútočil balistickými střelami na americkou základnu ve městě Azrak na severu Jordánska. Útok byl odvetou za předchozí americké údery na íránské tankery. Podle agentury Tasním to v noci na středu oznámily íránské revoluční gardy. Jordánsko útoky potvrdilo, informovala agentura Reuters. Zatím nejsou hlášeny žádné oběti ani škody. Íránské gardy také uvedly, že nově zaútočily na dvě americké lodě, osm ropných tankerů a dalších deset plavidel.
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Jordánská protivzdušná obrana zneškodnila 18 z 20 vypálených íránských střel. Zbylé dvě střely dopadly na odlehlá neobydlená místa, uvedla státní agentura s odvoláním na jordánskou armádu.
Írán tvrdí, že zaútočil na dvě americké lodě, osm ropných tankerů a dalších deset „nelegálních“ plavidel, jak uvedla agentura Tasním. Podle íránských revolučních gard se plavidla pokoušela proplout „zakázanou a nebezpečnou“ oblastí Hormuzského průlivu.
Americká armáda informovala o tom, že v úterý zničila pět íránských ropných tankerů v Perském a Ománském zálivu jako odvetu za předchozí íránské útoky, které zasáhly loď americké armády.
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V Ománském zálivu byly zničeny čtyři lodě, zatímco pátá byla zničena poblíž ostrova Charg, uvádí tisková zpráva amerického velitelství CENTCOM.
Íránská média dříve informovala, že americké síly zaútočily na íránské ropné tankery poblíž přístavu Džásk ležícího u Hormuzského průlivu a na lodě v blízkosti ostrova Charg v Perském zálivu.
Podle předběžných údajů o lodní dopravě proplulo v úterý Hormuzským průlivem šest nákladních lodí přepravujících suroviny, informovala Reuters. To je méně než devět lodí zaznamenaných o den dříve a výrazně pod desetidenním průměrem, který činí přibližně 12 lodí denně.
Válka v regionu začala americko-izraelskými údery na Írán na konci února. Teherán v reakci mimo jiné značně omezil námořní dopravu v Hormuzském průlivu, a to jak výhrůžkami, tak opakovanými útoky na tankery a nákladní lodě. Spojené státy v dubnu zahájily námořní blokádu Íránu. Obě země v různých fázích konfliktu opakovaně vojensky zasahovaly proti lodím, které nerespektovaly jejich blokády.
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