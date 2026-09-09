Židovský stát se pustil do ostré diplomatické války s Velkou Británií, potažmo i dalšími západními demokraciemi. Kromě jiného zavřel ostrovní konzulát ve východním Jeruzalémě a tuctu Britů zakázal vstup do země. Má to být odveta za londýnské sankce proti židovským osadám na palestinském Západním břehu. Spojené království i další země tak reagovaly na stále asertivnější, vládou tolerované osadnické násilí proti arabským farmářům.

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Co se dočtete dál

  • Proč Britové ohlásili sankce proti židovským osadám.
  • Kolik západních zemí zřejmě přijme opatření proti osadníkům.
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