Izrael má připraveny plány odsunu Palestinců z Pásma Gazy, ale čeká, až Spojené státy vymyslí, kam je odvézt. Ve středu to podle agentury AFP řekl izraelský ministr obrany Jisrael Kac na konferenci pořádané izraelským serverem Ynet a deníkem Jediot Achronot. Velvyslanectví USA v Izraeli agenturu se žádostí o vyjádření odkázalo na americké ministerstvo zahraničí.
„Pro Gazu nakonec bez této migrace neexistuje žádné skutečné řešení,“ řekl Kac. Izraelská vláda je podle něj připravena Palestince z Pásma Gazy „dostat pryč“, a to „po moři, letecky, jakýmkoli možným způsobem“. Ministr uvedl, že 80 procent obyvatel Pásma Gazy ho chce opustit, ale brání jim v tom teroristické hnutí Hamás. Podle AFP nesdělil, z jakých zdrojů při svém tvrzení vychází.
Americký prezident Donald Trump minulý rok na začátku svého druhého funkčního období navrhl přesídlení Palestinců z Pásma Gazy do arabských zemí. Dále uvedl, že Spojené státy by měly válkou zničenou oblast převzít s tím, že by se území developerským projektem proměnilo v přímořské letovisko. Trump od této myšlenky ustoupil poté, co ji razantně odmítly arabské státy, které jsou významnými americkými spojenci v regionu, včetně Egypta, jenž je jedinou zemí hraničící s Pásmem Gazy.
Kac nicméně podle AFP uvedl, že Trump tento plán pouze „zmrazil“, zatímco hledá země, které by Palestince přijaly. „Plán nebyl odvolán, po celý čas je diskutován, i nyní. Myslím, že neexistuje žádné jiné řešení, které by bylo ku prospěchu všech,“ řekl Kac. „Aby se to stalo, potřebujeme Spojené státy,“ dodal s tím, že Izrael získá souhlas Spojených států, až se ukáže, že Hamás neplní své závazky vyplývající z dohody o příměří.
Trumpův plán
Válka v Pásmu Gazy byla utlumena loni v říjnu na základě příměří, které vycházelo z Trumpova dvacetibodového plánu na ukončení války v Pásmu Gazy. Tento plán zahrnuje jak odzbrojení Hamásu a dalších palestinských skupin v Pásmu Gazy, tak stažení izraelské armády z pásma. Izrael i Hamás se z porušování příměří opakovaně obviňují. Izraelská armáda provádí v Pásmu Gazy navzdory příměří pravidelné údery, při nichž podle palestinských úřadů umírají také civilisté včetně žen a dětí, a rozšiřuje okupované území.
Trumpův plán výslovně uvádí, že obyvatelé Pásma Gazy nebudou nuceni odejít a naopak budou podporováni v tom, aby zůstali.
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Podle ženevských úmluv, jejichž signatářem je i Izrael, nucené vysídlování civilního obyvatelstva z okupovaného území je válečným zločinem.
Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023 poté, co ozbrojenci hnutí Hamás a jeho spojenců při útoku na jihu Izraele pozabíjeli na 1200 lidí, většinou civilistů, a dalších 251 osob unesli. Izrael pak zahájil rozsáhlou vojenskou operaci.
Izraelská armáda podle údajů ministerstva zdravotnictví v Pásmu Gazy, které podléhá Hamásu, zabila od počátku války nejméně 73 470 lidí. Tyto údaje, které OSN považuje za spolehlivé, nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, ale podle zahraničních nevládních organizací přes 80 procent obětí byli civilisté.
Podle údajů na webu izraelského ministerstva zahraničí při pozemních operacích v Pásmu Gazy od 27. října 2023 padlo 472 izraelských vojáků, zatímco celkem v boji od 7. října 2023 padlo 968 vojáků. Jedná se o údaje aktualizované k červenci 2026.
Od říjnového příměří zahynulo při izraelských útocích přes 1330 Palestinců. Izraelská armáda uvedla, že od příměří při útocích ozbrojenců padlo pět izraelských vojáků.
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