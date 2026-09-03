Na českých sociálních sítích se stalo módou útočit na Španělsko za to, že stále nevyhostilo všechny nelegální migranty ze svého území Ceuta na severu Afriky. Kritici ale jen prozrazují, že netuší, co je ve skutečnosti možné. A co nikoliv. Kdy tedy bude možné migranty z Ceuty vrátit zpět? To a mnohem víc se dozvíte v newsletteru Ředitelé Evropy, který je o české roli v Evropě a dění v Evropské unii. Může vám každý čtvrtek chodit zdarma do vašich e-mailů. Odebírejte!
Krásný, naplněný život
Závěr prázdnin přinesl smutnou zprávu – umřel Karel Barták. V letech 1995–2006 byl zpravodajem ČTK v Bruselu. Žádný český novinář v Bruselu nikdy neměl takové postavení a vliv, ani zdaleka. Karel jako jediný Čech patřil mezi novináře, které respektovali a sledovali i diplomaté a žurnalisté z těch největších evropských zemí. A hlavně to byl skvělý chlap – mimořádně inteligentní a zábavný. Odešel ve čtvrtek 27. srpna ve věku 72 let. Poslední rozloučení bude v pátek 4. září v 10:00 ve velké obřadní síni v Praze-Strašnicích.
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