Americké síly v úterý zahájily další útoky na íránské cíle, uvedlo na X velitelství CENTCOM, které řídí americké operace na Blízkém východě. Íránská média podle agentury Reuters hlásí výbuchy na ostrově Kešm v klíčovém Hormuzském průlivu. Americký prezident Donald Trump nejnovější útoky označil za rozsáhlé a silné. Zároveň Teherán varoval před odvetou a pohrozil i útokem, po němž by ze země zbylo jen málo.
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"Pokud zkrachovalý íránský národ uskuteční odvetu za tento velmi oprávněný útok, bude zasažen znovu, a to mnohem tvrději a na vyšší úrovni, ale nebude to ten největší útok ze všech, ten zatím čeká v záloze a po něm z Islámské republiky Írán zbude jen velmi málo!" napsal Trump na sociální síti Truth Social.
Zničujícími údery 93milionové zemi americký prezident vyhrožoval už v minulosti. Aktuální útoky označil za odvetu za neúspěšný íránský pokus nastražit miny v Hormuzském průlivu, v němž je nadále výrazně omezena nákladní lodní doprava. Za normálních okolností tudy prochází 20 procent světových dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu.
"Dnes ve 12:00 východoamerického času (18:00 SELČ - pozn. ČTK) zahájily americké síly údery na cíle Íránských revolučních gard (IRGC) v Íránu. Údery následovaly po nedávných pokusech IRGC útočit na obchodní lodě v Hormuzském průlivu a na americké vojáky rozmístěné v regionu," uvedlo americké velitelství.
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Trump v pondělí varoval, že USA tvrdě odpoví na íránské raketové útoky na americké cíle na Blízkém východě. Po měsíci relativního klidu obnovily v neděli večer Spojené státy konflikt útoky na dvě íránská zařízení pro odpalování raket na ostrově Lárak ležícím v severní části Hormuzského průlivu. Írán pak v odvetě ostřeloval americké základny v Jordánsku a ve Spojených arabských emirátech.
Írán na aktuální americké útoky odpoví rozsáhlými údery na základny USA v regionu. Informovala o tom agentura Tasním s odvoláním na své armádní zdroje. Íránské revoluční gardy podle agentury Fars pohrozily, že Spojené státy potrestají a že USA budou nových útoků litovat.
Exploze jsou podle Reuters hlášeny mimo jiné v pevninském přístavním městě Bandar Abbás v provincii Hormozgán u Hormuzského průlivu či na nedalekém ostrově Kešm, který rovněž leží v této úžině důležité pro vývoz ropy a plynu ze zemí Perského zálivu. Výbuchy nastaly i na ostrově Láván v Perském zálivu.
"Agresory čeká přísný trest, Spojené státy budou nových útoků litovat," uvedly gardy. Nejmenovaný vysoký představitel íránské armády řekl agentuře Tasním, že cílem budou americké základny a že Írán udeří i proti americkým zájmům v regionu.
Agentura AFP uvedla, že Teherán slíbil důraznou odvetu za nové útoky, ačkoli americký prezident Donald Trump varoval, že v takovém případě USA odpoví ještě tvrději. Varování Spojeným státům adresoval také předseda íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf, který prohlásil, že na další tlak bude islámská republika reagovat vojensky. Řekl také, že v případě pokračující války přistoupí Írán k větší vojenské eskalaci, na kterou je dobře připraven.
Teherán a Washington v polovině června podepsaly takzvané memorandum o porozumění s cílem ukončit válku, kterou na konci února rozpoutaly USA a Izrael společnými údery na Írán a která si vyžádala tisíce životů a otřásla globální ekonomikou.
Začátkem července ale opět vzplály boje. Spojené státy tvrdí, že Teherán dohodu porušoval útoky na lodě v Hormuzském průlivu, a znovu zahájily vzdušné údery na íránské území. Teherán naopak tvrdí, že dohodu neplnily Spojené státy.
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