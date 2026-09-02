Ve španělské Ceutě stále zůstává nejméně pět tisíc nelegálních migrantů. Jde o část lidí, kteří na toto španělské území na severu Afriky vtrhli koncem července. Tehdy jich přišlo víc než 70 tisíc. V Ceutě přitom trvale žije jen asi 85 tisíc lidí.
Ve městě roste mezi migranty a místními napětí, dochází ke vzájemným útokům. V českých médiích se objevují komentáře, že Španělsko situaci „naprosto nezvládlo a nezvládá“, protože krátce po náporu migrantů vyhlásilo, že je vyhostí zpět, odkud přišli. To se ale zatím nestalo.
A to přesto, že – byť se o tom v Česku nemluví – má Španělsko v klíčovém ohledu dokonce přísnější zákony než většina zemí Evropské unie. Důvodem ale na prvním místě není španělská neochota nebo neschopnost deportace zajistit. Dokonce platí, že Madrid všechny příchozí okamžitě vyhostit ani nemohl, i kdyby chtěl.
Co se dočtete dál
- Jakou podmínku je potřeba naplnit, aby mohlo Španělsko vyhostit z Ceuty úplně všechny migranty.
- Co by se stalo, pokud by Španělé všechny vyhostili rovnou.
- V čem mohlo Španělsko postupovat tvrději a na nic nečekat.