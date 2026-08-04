Když se v médiích a na sociálních sítích objevily záběry tisíců migrantů, kteří doslova zaplavili španělskou Ceutu, několik evropských politiků včetně českých vyzvalo k vyloučení Španělska z schengenského prostoru. A především mnoho pravicových komentátorů označilo za viníka španělského premiéra Pedra Sáncheze. „Anticivilizační gauner, který patří před soud,“ nazval ho konzervativní historik Martin Kovář.
Co se dočtete dál
- Může nedávná španělská amnestie pro nelegální migranty přilákat do Evropy další.
- Jaké jiné věci, které jdou proti většinovému názoru v EU, Španělsko ohledně migrace dělá.
- Co ukazují statistiky o tom, jak migraci zvládá, a která z nich je klíčová pro Česko.
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